Peça com Andrea Beltrão vai abrir o Festival Recife do Teatro Nacional; veja programação
Entre os dias 20 e 30 de novembro, os palcos da capital recebem 24 espetáculos, sendo 16 inéditos no Recife, além de debates e oficinas gratuitas
Clique aqui e escute a matéria
O Festival Recife do Teatro Nacional chega à sua 24ª edição celebrando a força e a criatividade das mulheres nas artes cênicas.
Entre os dias 20 e 30 de novembro, os palcos da capital recebem 24 espetáculos, sendo 16 inéditos no Recife, além de debates, performances e oficinas gratuitas.
O evento vai ocupar diferentes teatros da cidade, com 37 sessões gratuitas. Os ingressos serão distribuídos nas bilheterias uma hora antes de cada apresentação, mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível.
Destaques nacionais
A abertura do festival será com o espetáculo "Lady Tempestade" (RJ), estrelado por Andréa Beltrão, que conta a história da advogada pernambucana Mércia Albuquerque, símbolo de resistência durante a ditadura militar. A peça será apresentada entre os dias 20 e 22, no Teatro de Santa Isabel.
Outro destaque é o solo "Tudo que Eu Queria te Dizer" (RJ), com Ana Beatriz Nogueira, inspirado no best-seller de Martha Medeiros. A atriz interpreta cinco mulheres em diferentes fases da vida, discutindo temas como amor, rejeição, ética e desejo. As sessões acontecem nos dias 22 e 23, no Teatro do Parque.
A Cia do Tijolo (SP) traz duas montagens inéditas na cidade: "Corteja Paulo Freire", um cortejo poético e musical sobre coletividade e respeito, e "Restinga de Canudos", que revisita a história do sertão baiano. As apresentações serão no Parque Dona Lindu e no Teatro Luiz Mendonça, respectivamente.
Homenageadas
Esta edição presta homenagem a duas figuras fundamentais do teatro pernambucano: Auriceia Fraga, do Vivencial Diversiones, e Augusta Ferraz. Ambas têm mais de 40 anos de carreira e marcaram gerações com suas atuações e contribuições à cena local.
Durante o festival, Auriceia Fraga apresenta a abertura de processo do espetáculo "Não se Conta o Tempo da Paixão", no dia 21, no Teatro Hermilo Borba Filho. Já Augusta Ferraz encena "Sobre os Ombros de Bárbara", inspirado na história da heroína pernambucana Bárbara Alencar, nos dias 29 e 30, no Teatro de Santa Isabel.
Mostra OFFRec
A programação paralela OFFRec vai reunir debates, leituras, performances e oficinas voltadas à formação e ao intercâmbio entre artistas e público. A ideia é aproximar a rua e os bastidores do teatro recifense, incentivando a experimentação e o surgimento de novas vozes na cena local.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Confira a programação do 24º Festival Recife do Teatro Nacional:
Quinta-feira, 20/11
20h – Abertura + "Lady Tempestade", com Andréa Beltrão (RJ)
Local: Teatro de Santa Isabel
Acessibilidade: Libras
Sexta-feira, 21/11
19h – Abertura de processo "Não se Conta o Tempo da Paixão", com Auricéia Fraga (PE)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
Acessibilidade: Libras
20h – "Lady Tempestade", com Andréa Beltrão (RJ)
Local: Teatro de Santa Isabel
Acessibilidade: Libras
Sábado, 22/11
16h – "Helô em Busca do Baobá Sagrado", com Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro (PE)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
16h30 – "On Veut / A Gente Quer", com Guaraci Rios, Rodrigo Herminio, Anna Batista, Maria Pepe, Ana Carolina dos Santos e Lucas Vinicius Silva de Lima (FR/PE)
Local: Bairro do Recife
Acessibilidade: Libras
16h30 – "Corteja Paulo Freire", Cia do Tijolo (SP)
Local: Teatro Luiz Mendonça
18h – “116 Gramas: Peça para Emagrecer”, com Letícia Rodrigues (SP)
Local: Teatro Apolo
Acessibilidade: Libras
20h – “Tudo que Eu Queria te Dizer”, com Ana Beatriz Nogueira (RJ)
Local: Teatro do Parque
Acessibilidade: Libras
20h – “Lady Tempestade”, com Andréa Beltrão (RJ)
Local: Teatro de Santa Isabel
Acessibilidade: Libras e audiodescrição
Domingo, 23/11
16h – “Helô em Busca do Baobá Sagrado” (PE)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
16h30 – “On Veut / A Gente Quer” (FR/PE)
Local: Bairro do Recife
Acessibilidade: Libras
18h – “Restinga de Canudos”, Cia do Tijolo (SP)
Local: Teatro Luiz Mendonça
18h – “116 Gramas: Peça para Emagrecer” (SP)
Local: Teatro Apolo
Acessibilidade: Libras e audiodescrição
19h – “Tudo que Eu Queria te Dizer” (RJ)
Local: Teatro do Parque
Acessibilidade: Libras e audiodescrição
Segunda-feira, 24/11 – OFFRec
19h – “Mi Madre”, com Jhanaina Gomes (PE)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
Terça-feira, 25/11 – OFFRec
16h – Leitura cênica: “Deus da Carnificina”, com Ato Teatro (PE)
Local: Espaço Cênicas
17h – Debate: “O Olhar da Mulher – Trânsito entre Teatro e Cinema”, com Andréa Veruska e Ato Teatro (PE)
Local: Espaço Cênicas
19h – “HBLynda”, com HBLynda Morais (PE)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
Quarta-feira, 26/11 – OFFRec
16h – Leitura cênica: “A Peça do Vulcão”, com Cênicas Cia de Repertório (PE)
Local: Espaço Cênicas
17h – Debate: “O Trabalho da Cênicas Cia e a Presença da Mulher”, com Sônia Carvalho e Toni Rodrigues (PE)
Local: Espaço Cênicas
19h – “Ella”, com Ana Oliveira (AM)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
Quinta-feira, 27/11 – OFFRec
16h – Leitura cênica: “Josephina”, com Arilson Lopes, Fabiana Pirro e Ana Luiza D’Accioli (PE). Participação: DJ Vibra
Local: Espaço Cênicas
17h – Debate: “Feminismo, Teatro e Dramaturgia”, com Luciana Lyra e grupo (PE)
Local: Espaço Cênicas
18h – Lançamento do livro “Coleção Dramaturgias Feministas”, Numa Editora, com Luciana Lyra
Local: Espaço Cênicas
19h – “Avós”, com Olga Ferrario (PE)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
20h – “Ensaio do Agora”, com Analice Croccia, Domingos Júnior e Natali Assunção (PE)
Local: Teatro Apolo
Sexta-feira, 28/11
16h – Abertura de processo: “ÉdypusD’Yocasta – Dramaturgia em Progresso”, com Cia do Ator Nu (PE)
Local: Casa de Alzira
17h – Debate: “Escrituras Femininas – Entre Teatro e Literatura”, com Flávia Gomes e Cia do Ator Nu (PE)
Local: Casa de Alzira
19h – “Àwn Irúgbin”, com Cecilia Chá, Larissa Lira, Sthe Vieira e Thallis Ítalo (PE)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
20h – “Mary Stuart”, com Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa, Letícia Calvosa e elenco (SP)
Local: Teatro do Parque
Acessibilidade: Libras
Sábado, 29/11
11h – “A Menina dos Olhos D’água”, com Liane Venturella (RS)
Local: Teatro Marco Camarotti
Acessibilidade: Libras
16h – “Tem Bastante Espaço Aqui”, com Carolina Godinho, Juliane Cruz e Monique Vaillé (RJ)
Local: Teatro Apolo
16h – “A Mulher Bala”, com Priscila Senegalho e Renato Paio (SP)
Local: Parque da Tamarineira
Acessibilidade: Libras
16h – Debate: “OFFRec em Perspectiva – Tendências Contemporâneas”, com Fátima Pontes e Emanuela de Jesus (PE)
Local: Casa de Alzira
19h – “Das que Ousam Desobedecer”, com Liliana Brizeno, Marina Brito e Marina Brizeno (CE)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
20h – “Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (PE)
Local: Teatro de Santa Isabel
Acessibilidade: Libras
20h – “Mary Stuart”, com Virginia Cavendish e elenco (SP)
Local: Teatro do Parque
Acessibilidade: Libras e audiodescrição
21h – Intervenção performática “Silêncio”, com Célia Regina (PE)
Local: Casa de Alzira
22h – “Shá da Meia Noite”, com Sharlene Esse (PE)
Local: Casa de Alzira
Domingo, 30/11
11h – “A Menina dos Olhos D’água” (RS)
Local: Teatro Marco Camarotti
16h – “A Mulher Bala” (SP)
Local: Parque da Macaxeira
Acessibilidade: Libras
18h – “Noite”, com Sônia Biebard, Fátima Aguiar e Karine Ordônio (PE)
Local: Teatro Hermilo Borba Filho
19h – “Zona Lésbica”, com Carolina Godinho, Dandara Azevedo, Dani Nega e elenco (RJ)
Local: Teatro Apolo
Acessibilidade: Libras
20h – “Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (PE)
Local: Teatro de Santa Isabel
Acessibilidade: Libras e audiodescrição
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />