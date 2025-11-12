Peça com Andrea Beltrão vai abrir o Festival Recife do Teatro Nacional; veja programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entre os dias 20 e 30 de novembro, os palcos da capital recebem 24 espetáculos, sendo 16 inéditos no Recife, além de debates e oficinas gratuitas

Clique aqui e escute a matéria

O Festival Recife do Teatro Nacional chega à sua 24ª edição celebrando a força e a criatividade das mulheres nas artes cênicas.

Entre os dias 20 e 30 de novembro, os palcos da capital recebem 24 espetáculos, sendo 16 inéditos no Recife, além de debates, performances e oficinas gratuitas.

O evento vai ocupar diferentes teatros da cidade, com 37 sessões gratuitas. Os ingressos serão distribuídos nas bilheterias uma hora antes de cada apresentação, mediante entrega de 1 kg de alimento não perecível.

Destaques nacionais

A abertura do festival será com o espetáculo "Lady Tempestade" (RJ), estrelado por Andréa Beltrão, que conta a história da advogada pernambucana Mércia Albuquerque, símbolo de resistência durante a ditadura militar. A peça será apresentada entre os dias 20 e 22, no Teatro de Santa Isabel.

Outro destaque é o solo "Tudo que Eu Queria te Dizer" (RJ), com Ana Beatriz Nogueira, inspirado no best-seller de Martha Medeiros. A atriz interpreta cinco mulheres em diferentes fases da vida, discutindo temas como amor, rejeição, ética e desejo. As sessões acontecem nos dias 22 e 23, no Teatro do Parque.

A Cia do Tijolo (SP) traz duas montagens inéditas na cidade: "Corteja Paulo Freire", um cortejo poético e musical sobre coletividade e respeito, e "Restinga de Canudos", que revisita a história do sertão baiano. As apresentações serão no Parque Dona Lindu e no Teatro Luiz Mendonça, respectivamente.

Homenageadas

Esta edição presta homenagem a duas figuras fundamentais do teatro pernambucano: Auriceia Fraga, do Vivencial Diversiones, e Augusta Ferraz. Ambas têm mais de 40 anos de carreira e marcaram gerações com suas atuações e contribuições à cena local.

Durante o festival, Auriceia Fraga apresenta a abertura de processo do espetáculo "Não se Conta o Tempo da Paixão", no dia 21, no Teatro Hermilo Borba Filho. Já Augusta Ferraz encena "Sobre os Ombros de Bárbara", inspirado na história da heroína pernambucana Bárbara Alencar, nos dias 29 e 30, no Teatro de Santa Isabel.

Mostra OFFRec

A programação paralela OFFRec vai reunir debates, leituras, performances e oficinas voltadas à formação e ao intercâmbio entre artistas e público. A ideia é aproximar a rua e os bastidores do teatro recifense, incentivando a experimentação e o surgimento de novas vozes na cena local.

Confira a programação do 24º Festival Recife do Teatro Nacional:

Quinta-feira, 20/11

20h – Abertura + "Lady Tempestade", com Andréa Beltrão (RJ)

Local: Teatro de Santa Isabel

Acessibilidade: Libras

Sexta-feira, 21/11

19h – Abertura de processo "Não se Conta o Tempo da Paixão", com Auricéia Fraga (PE)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Acessibilidade: Libras

20h – "Lady Tempestade", com Andréa Beltrão (RJ)

Local: Teatro de Santa Isabel

Acessibilidade: Libras

Sábado, 22/11

16h – "Helô em Busca do Baobá Sagrado", com Agrinez Melo, Cecília Chá, Ester Soares, Fábio Henrique e Talles Ribeiro (PE)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

16h30 – "On Veut / A Gente Quer", com Guaraci Rios, Rodrigo Herminio, Anna Batista, Maria Pepe, Ana Carolina dos Santos e Lucas Vinicius Silva de Lima (FR/PE)

Local: Bairro do Recife

Acessibilidade: Libras

16h30 – "Corteja Paulo Freire", Cia do Tijolo (SP)

Local: Teatro Luiz Mendonça

18h – “116 Gramas: Peça para Emagrecer”, com Letícia Rodrigues (SP)

Local: Teatro Apolo

Acessibilidade: Libras

20h – “Tudo que Eu Queria te Dizer”, com Ana Beatriz Nogueira (RJ)

Local: Teatro do Parque

Acessibilidade: Libras

20h – “Lady Tempestade”, com Andréa Beltrão (RJ)

Local: Teatro de Santa Isabel

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Domingo, 23/11

16h – “Helô em Busca do Baobá Sagrado” (PE)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

16h30 – “On Veut / A Gente Quer” (FR/PE)

Local: Bairro do Recife

Acessibilidade: Libras

18h – “Restinga de Canudos”, Cia do Tijolo (SP)

Local: Teatro Luiz Mendonça

18h – “116 Gramas: Peça para Emagrecer” (SP)

Local: Teatro Apolo

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

19h – “Tudo que Eu Queria te Dizer” (RJ)

Local: Teatro do Parque

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Segunda-feira, 24/11 – OFFRec

19h – “Mi Madre”, com Jhanaina Gomes (PE)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Terça-feira, 25/11 – OFFRec

16h – Leitura cênica: “Deus da Carnificina”, com Ato Teatro (PE)

Local: Espaço Cênicas

17h – Debate: “O Olhar da Mulher – Trânsito entre Teatro e Cinema”, com Andréa Veruska e Ato Teatro (PE)

Local: Espaço Cênicas

19h – “HBLynda”, com HBLynda Morais (PE)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Quarta-feira, 26/11 – OFFRec

16h – Leitura cênica: “A Peça do Vulcão”, com Cênicas Cia de Repertório (PE)

Local: Espaço Cênicas

17h – Debate: “O Trabalho da Cênicas Cia e a Presença da Mulher”, com Sônia Carvalho e Toni Rodrigues (PE)

Local: Espaço Cênicas

19h – “Ella”, com Ana Oliveira (AM)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Quinta-feira, 27/11 – OFFRec

16h – Leitura cênica: “Josephina”, com Arilson Lopes, Fabiana Pirro e Ana Luiza D’Accioli (PE). Participação: DJ Vibra

Local: Espaço Cênicas

17h – Debate: “Feminismo, Teatro e Dramaturgia”, com Luciana Lyra e grupo (PE)

Local: Espaço Cênicas

18h – Lançamento do livro “Coleção Dramaturgias Feministas”, Numa Editora, com Luciana Lyra

Local: Espaço Cênicas

19h – “Avós”, com Olga Ferrario (PE)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

20h – “Ensaio do Agora”, com Analice Croccia, Domingos Júnior e Natali Assunção (PE)

Local: Teatro Apolo

Sexta-feira, 28/11

16h – Abertura de processo: “ÉdypusD’Yocasta – Dramaturgia em Progresso”, com Cia do Ator Nu (PE)

Local: Casa de Alzira

17h – Debate: “Escrituras Femininas – Entre Teatro e Literatura”, com Flávia Gomes e Cia do Ator Nu (PE)

Local: Casa de Alzira

19h – “Àwn Irúgbin”, com Cecilia Chá, Larissa Lira, Sthe Vieira e Thallis Ítalo (PE)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

20h – “Mary Stuart”, com Virginia Cavendish, Ana Cecília Costa, Letícia Calvosa e elenco (SP)

Local: Teatro do Parque

Acessibilidade: Libras

Sábado, 29/11

11h – “A Menina dos Olhos D’água”, com Liane Venturella (RS)

Local: Teatro Marco Camarotti

Acessibilidade: Libras

16h – “Tem Bastante Espaço Aqui”, com Carolina Godinho, Juliane Cruz e Monique Vaillé (RJ)

Local: Teatro Apolo

16h – “A Mulher Bala”, com Priscila Senegalho e Renato Paio (SP)

Local: Parque da Tamarineira

Acessibilidade: Libras

16h – Debate: “OFFRec em Perspectiva – Tendências Contemporâneas”, com Fátima Pontes e Emanuela de Jesus (PE)

Local: Casa de Alzira

19h – “Das que Ousam Desobedecer”, com Liliana Brizeno, Marina Brito e Marina Brizeno (CE)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

20h – “Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (PE)

Local: Teatro de Santa Isabel

Acessibilidade: Libras

20h – “Mary Stuart”, com Virginia Cavendish e elenco (SP)

Local: Teatro do Parque

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

21h – Intervenção performática “Silêncio”, com Célia Regina (PE)

Local: Casa de Alzira

22h – “Shá da Meia Noite”, com Sharlene Esse (PE)

Local: Casa de Alzira

Domingo, 30/11

11h – “A Menina dos Olhos D’água” (RS)

Local: Teatro Marco Camarotti

16h – “A Mulher Bala” (SP)

Local: Parque da Macaxeira

Acessibilidade: Libras

18h – “Noite”, com Sônia Biebard, Fátima Aguiar e Karine Ordônio (PE)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

19h – “Zona Lésbica”, com Carolina Godinho, Dandara Azevedo, Dani Nega e elenco (RJ)

Local: Teatro Apolo

Acessibilidade: Libras

20h – “Sobre os Ombros de Bárbara”, com Augusta Ferraz (PE)

Local: Teatro de Santa Isabel

Acessibilidade: Libras e audiodescrição

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />