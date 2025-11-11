Carina Lins grava audiovisual de 20 anos com Conde Só Brega e Tayara Andreza
Evento no Clube Bela Vista, dia 30 de novembro, celebra 20 anos de carreira da cantora e terá Conde Só Brega, Tayara Andreza e Thayzinha.
A cantora Carina Lins vai celebrar seus 20 anos de carreira com a gravação de um novo projeto audiovisual. O evento acontece no dia 30 de novembro, a partir das 12h, no Clube Bela Vista, no Recife.
Considerada uma das principais vozes do brega pernambucano, a artista reunirá nomes consagrados e da nova geração do gênero.
Estão confirmadas as participações de Conde Só Brega, Tayara Andreza, Andrielly Souza, Thayzinha e DJ Fão, além do show principal de Carina Lins.
Serviço
Os ingressos para a gravação estão à venda online, pelo site Bilheteria Digital.
Também é possível adquirir as entradas presencialmente nas lojas Esposende, na FK Modas (localizada no Alto de Santa Terezinha) e na Romo Surf (em Dois Unidos).