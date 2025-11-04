fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 05/11: Seu desejo de transformações na vida profissional e amorosa está em alta com a Lua Cheia

As paqueras deslancham, com chances de encontrar alguém dos sonhos! Espere sintonia total no amor. Mantenha o otimismo

Por Aisha Vitória Publicado em 04/11/2025 às 14:37
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje a Lua ilumina sua Casa da Fortuna: um ótimo dia para se dedicar ao trabalho e buscar seus interesses. Possibilidade de aumento à vista!

Controle seus gastos e administre bem seus recursos. Na paquera ou romance, controle o ciúme e pegue leve para evitar desentendimentos.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 53, 35, 51

Touro

Hoje promete ser um dia glorioso para Touro, especialmente no amor! Seus encantos estão em alta e há chances de iniciar algo sério.

No entanto, evite impulso nos gastos e desconfie de lucros rápidos e fáceis. Mantenha equilíbrio financeiro e aproveite as boas vibrações do dia.

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 03, 12, 30

Gêmeos

Tenha cautela hoje! Mantenha-se prudente e focado, seus esforços serão necessários no trabalho e finanças.

A vida amorosa pode exigir alguns ajustes, confie em si mesmo e não se deixe intimidar. O dia pedirá uma dose extra de discrição. Fique ligado!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 37, 57, 30

Câncer

Seu lado sociável hoje promete conexões poderosas e destacadas. Seus talentos vão brilhar no trabalho, ideal para atividades em equipe.

As paqueras deslancham, com chances de encontrar alguém dos sonhos! Espere sintonia total no amor. Mantenha o otimismo.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 39, 45, 54

Leão

Manhã de muita ambição e trabalho! Lute pelo reconhecimento mas lembre-se de separar questões profissionais das pessoais.

A Lua Cheia traz agitação, então tenha jogo de cintura para evitar conflitos. No amor, tenha paciência ao tomar decisões. Os planos com seu amor crescem!

  • Cor: AZUL-ROYAL
  • Palpite: 20, 47, 11

Virgem

Hoje é dia de mudanças! Seu desejo de transformações na vida profissional e amorosa está em alta com a Lua Cheia.

A vontade será sua guia, seja para novos objetivos profissionais, estudos ou término de relações. Na vida amorosa, novidades estão a caminho.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 53, 15, 06

Libra

Hoje, cuide de suas finanças com sabedoria e evite decisões impulsivas que podem levar a perdas. Seja cauteloso em assuntos amorosos, especialmente os que se baseiam apenas na atração física.

Resolver pequenas divergências no romance ajuda a manter a harmonia.

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 55, 30, 01

Escorpião

Seu dia pode ser marcado por vitalidade intensa, mas cuidado para não ativar o lado teimoso e reativo. Mostre jogo de cintura para evitar conflitos!

O lado bom é que a tarde promete mais harmonia com sua paixão. Talvez algo mais sério esteja no horizonte. Mantenha-se aberto!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 14, 53, 59

Sagitário

O dia começa com prudência para evitar contratempos, tanto na saúde quanto no trabalho. No entanto, o astral promete melhorar ao longo do dia, trazendo tranquilidade.

No amor, manhã de perrenguinhos, mas à tarde, harmonia prevalece. Atenção para o charme de um colega!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 08, 53, 59

Capricórnio

A Lua Cheia intensifica seus talentos e encantos! Apesar de possíveis contratempos matinais, persista, pois tudo vai melhorar à tarde.

Aguarde avanço nos projetos, incentivo financeiro e seus encantos atraindo atenção na vida amorosa. Desfrute deste dia prazeroso!

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 21, 27, 39

Aquário

A Lua Cheia agita o astral, concentrando a atenção em casa. Não deixe isso impactar seu trabalho! Apesar da manhã instável, mantenha o foco e veja tudo fluir à tarde.

No amor, a intimidade cresce e solteiros podem reencontrar um velho conhecido. Aproveite a Lua Cheia!

  • Cor: CREME
  • Palpite: 08, 53, 51

Peixes

A quarta-feira promete estar animada! Com a Lua Cheia, seu dia será de ótima comunicação e simpatia, tanto na vida pessoal quanto profissional.

Aproveite suas ideias no trabalho, mas cuidado com o coração e amizades pela manhã. A tarde traz mais calmaria.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 21, 12, 18

