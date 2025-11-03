Ex-The Voice, pernambucana Letícia Bastos lança pop em homenagem a La Belle de Jour
Sob inspiração no clássico de Alceu Valença, single da cantora e compositora é uma das faixas do novo EP Meu Oxente, previsto para novembro
A cantora e compositora pernambucana Letícia Bastos, revelada nacionalmente no programa "The Voice Brasil", inicia os lançamentos de seu próximo EP com uma homenagem a "La Belle de Jour", clássico de Alceu Valença. A nova faixa marca uma virada na carreira da artista, que agora aposta em uma sonoridade pop.
Intitulada "A Moça de Boa Viagem", a canção chegou às plataformas digitais em um diálogo poético e sonoro com o sucesso de Valença.
A letra segue o viés da valorização da mulher, sob um arranjo que Letícia define como pop nordestino — uma fusão de R&B com elementos regionais, como o triângulo, o choro da sanfona e as batidas da zabumba.
"A canção de Alceu me inspira desde cedo e sempre tive vontade de fazer um trabalho que se conectasse com esse clássico da nossa música. A Moça de Boa Viagem traz essa leitura poetizada, com uma pegada pop que une tradição e contemporaneidade dentro da nossa musicalidade, tão rica e diversa", explica Letícia.
Clipe
O clipe da música, disponível nas redes sociais e plataformas de vídeo, foi gravado nas areias e no calçadão da praia de Boa Viagem, no Recife.
A produção destaca elementos típicos do local (como ambulantes, o movimento do calçadão e as famosas placas de alerta de tubarão) e conta com a participação de frequentadoras, ampliando a proposta de multiplicar a voz feminina expressa na canção.
O single sucede "Permita-se", lançado em outubro, uma composição que transmite uma mensagem de encorajamento e superação diante de situações desafiadoras. O clipe dessa faixa foi gravado no Centro do Recife, com cenas entre pontes e ruas, reforçando o vínculo artístico de Letícia com a cidade.
Trajetória
Após participar do The Voice Brasil, na TV Globo, onde integrou o time de Michel Teló, Letícia Bastos lançou dois discos: "Solteira de Vez" (2017) e "Let’s" (2021). Desde então, vem se destacando nos ciclos da música pernambucana, com apresentações em eventos festivos como o Carnaval e o São João.