Horóscopo, 20/10: Segunda-feira promete energia renovada, com Mercúrio e Marte impulsionando decisões

A comunicação flui bem, mas a impulsividade deve ser contida. No amor, o clima é intenso e cheio de magnetismo

Esta segunda-feira (20) é um ótimo momento para colocar ideias em prática, fortalecer parcerias e agir com determinação. A comunicação flui bem, mas a impulsividade deve ser contida. No amor, o clima é intenso e cheio de magnetismo — ideal para aprofundar vínculos e reacender a paixão.

Áries

Segunda-feira chega com força total graças à união de Mercúrio e Marte! Transformações profundas e parcerias estão no horizonte. Ligue seu charme e diplomacia para alcançar seus objetivos! No amor, prepare-se para intensidade e intimidade agitada. Confie na sua intuição.

Cor: MARROM Palpite: 26, 15, 51

Touro

Inicie a semana com disciplina e aproveite para trabalhar em parceria. Seja proativo em casa e no trabalho, e não se esqueça de manter o coração aberto para quem você ama. O clima de romance e conquista está no ar — espere por novidades.

Cor: AMARELO-OURO Palpite: 28, 39, 03

Gêmeos

Comece a semana com Mercúrio e Marte ao seu lado. Deixe seus planos profissionais fluírem e os tópicos difíceis serão resolvidos facilmente. Espere por diversão e sorte com a Lua Minguante em seu Paraíso. Um gesto romântico pode conquistar o coração desejado.

Cor: ROXO Palpite: 54, 57, 12

Câncer

O charme está no ar com Mercúrio e Marte impulsionando seus contatos. Boa convivência em família e elogios no trabalho marcam a segunda-feira, principalmente em atividades domésticas. Chuva de pretendentes à vista — e um romance aconchegante em casa pode render mimos.

Cor: AMARELO Palpite: 23, 05, 59

Leão

Sua semana começa com animação e comunicação afiada! Faça contatos, tire dúvidas e fortaleça os laços em todas as áreas. No amor, use sua lábia para se aproximar ou quebre a rotina com o seu par. Aproveite ao máximo esta segunda-feira!

Cor: VIOLETA Palpite: 13, 41, 31

Virgem

A semana começa com destaque nas finanças. Um novo acordo ou renda extra pode estar a caminho! Use as boas energias de Mercúrio e Marte para se comunicar e fazer novas conexões. Em relação ao amor, controle o ciúme. Surpresas boas a caminho.

Cor: DOURADO Palpite: 21, 19, 28

Libra

Segunda-feira tem boas vibrações e pique extra para resolver tarefas! Lembre-se: é preciso agir para colher resultados. No amor, grande estabilidade aguarda os comprometidos, enquanto os solteiros podem precisar de um pouco mais de paciência na paquera.

Cor: PRETO Palpite: 22, 49, 14

Escorpião

Equilíbrio é a chave desta segunda-feira! A energia positiva ajuda a atingir suas metas, mas não deixe de lado o merecido descanso. Confie em sua intuição e leveza no amor e na paquera. Lembre-se: querer um tempo só para si não é egoísmo — é autocuidado.

Cor: VERDE Palpite: 15, 04, 06

Sagitário

Sua intuição está em alta hoje, mas cuidado com a impulsividade! Desafios no trabalho podem surgir, mas com foco nada abala seu humor. O romance está estável, mas pode haver tentação para um caso proibido. Mantenha a calma e siga adiante!

Cor: CINZA Palpite: 26, 24, 17

Capricórnio

A semana começa pedindo foco no trabalho. Deixe sua criatividade fluir — a Lua favorece seus interesses profissionais. As companhias dos amigos prometem momentos divertidos. No amor, o clima é de cumplicidade e planejamento para o futuro. Tudo indica uma boa semana!

Cor: BRANCO Palpite: 47, 43, 16

Aquário

A semana começa com otimismo e trabalho em grupo. Sua ambição está em evidência, então aproveite para mostrar seu valor! Na paquera, use o bom humor para animar as coisas. Surpreenda seu par quebrando a rotina. Boa semana!

Cor: LARANJA Palpite: 19, 21, 28

Peixes

Hoje, seu sexto sentido ilumina o caminho para superar desafios e iniciar mudanças desejadas. Viagens, contatos distantes e estudos estão favorecidos. Prepare-se para intensidade no amor — a atração física está em alta! Conquistas apaixonantes te aguardam.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 05, 60, 35