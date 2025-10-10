Festival de Teatro do Agreste reúne 21 espetáculos nacionais e internacionais; confira a programação
Feteag segue até o dia 26 de outubro, em Caruaru e no Recife, com espetáculos vindos de países como França, Argentina, Chile, Camarões e Burkina Faso
O Feteag - Festival de Teatro do Agreste chega à sua 34ª edição, da quinta-feira (9) até o dia 26 de outubro, em Caruaru e no Recife, reunindo 21 espetáculos, entre nacionais, oriundos de Pernambuco, do Ceará, Rio Grande do Norte e do Paraná, e internacionais, vindos da França, Argentina, do Chile, de Camarões, Burkina Faso e Guadalupe.
Com obras voltadas para diferentes faixas etárias, pensando desde a formação de público até as provocações temáticas e estéticas, as atrações que compõem a programação são marcadas pela mistura de linguagens artísticas, como teatro, dança, performance, música e artes visuais. A programação é gratuita.
Mostra Argemiro Pascoal
A Mostra Argemiro Pascoal, nomeada em homenagem a um dos fundadores do TEA, este ano amplia seu alcance. Anteriormente sediada apenas em Caruaru, em 2025 ela abarca também as duas atrações que serão apresentadas no Recife.
A programação será aberta no Teatro Luiz Mendonça, nesta quinta (9) e sexta-feira (10), com "À mon seul désir (Ao meu único desejo)", da coreógrafa Gaëlle Bourges (França).
Também parte da grade comemorativa e integrada à Temporada França-Brasil 2025, e reforçando seu caráter internacional, o Feteag 2025 apresenta uma seleção de espetáculos de companhias francófonas em Caruaru.
O festival também promove intercâmbios com a América do Sul, trazendo o espetáculo "Dancemos... que o mundo se acaba!", de BiNeural-MonoKultur, da Argentina, e "La Cocina Pública (A Cozinha Pública)", do grupo chileno Teatro Container.
Mostras PE e Erenice Lisboa
A Mostra PE, cuja curadoria deste ano foi assinada por Vika Schabbach e Igor Lopes, apresenta 5 trabalhos locais, escolhidos entre 57 inscritos através de uma chamada pública.
Foram selecionadas as obras: "Itaêotá", do Grupo Totem; "Circo Godot", da Cia Circo Godot de Teatro; "Se eu fosse Malcolm?", de Eron Villar e DJ Vibra; "Tempo de vagalume", de Joesile Cordeiro; e "Bolor", de Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi. Todas as apresentações acontecerão no Teatro Rui Limeira Rosal (Sesc Caruaru).
Voltada para as infâncias, a Mostra Erenice Lisboa é direcionada, prioritariamente, para alunos da rede pública de ensino de Caruaru. Este ano, será apresentado o espetáculo "O Vira-lata", da Trupe Ave Lola (PR), de 20 a 24 de outubro, no Teatro Lycio Neves. Ao final de cada apresentação, acontecerá uma conversa entre artistas e público, com o objetivo de ampliar o diálogo com a obra.
O festival também mantém seu diálogo com outras linguagens artísticas, promovendo o show musical "Inquieta", de Larissa Lisboa, com a participação de Gabi da Pele Preta (PE), no dia 25 de outubro, no Teatro Lycio Neves.
SERVIÇO
Feteag 2025
Quando: de 10 a 26 de outubro de 2025
Onde: Teatro Lycio Neves, Teatro Rui Limeira Rosal, Estação Ferroviária de Caruaru, Assentamento Normandia (Caruaru), Teatro Luiz Mendonça (Recife) e Teatro Santa Isabel (Recife)
Quanto: gratuito, mediante retirada de ingressos no Sympla
Mais informações: www.feteag.com.br e @feteag (Instagram e Facebook)
Programação de espetáculos do Feteag 2025:
Recife
09 e 10/10:
"À mon seul désir (Ao meu único desejo)", de Gaëlle Bourges (França)
Local: Teatro Luiz Mendonça
Horário: 20h
Classificação indicativa: 18 anos
Caruaru:
15/10:
"Dancemos... que o mundo se acaba!”, de BiNeural-MonoKultur (Argentina)
Local: Estação Ferroviária de Caruaru
Horário: 19h
Classificação indicativa: Livre
“Édipo REC”, do Grupo Magiluth (PE)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 20h
Classificação indicativa: 18 anos
16/10
“Fábulas de nossas fúrias”, de Cia de Atores à Deriva (RN)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 20h
Classificação indicativa: 16 anos
17/10
“NEVA”, de Marianne Consentino (PE)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 20h
Classificação indicativa: 16 anos
18 e 19/10
“Sonho de uma noite de verão”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 17h
Classificação indicativa: 12 anos
“A Cozinha Pública (La Cocina Pública)”, Teatro Container (Chile)
Local: Centro de Formação Paulo Freire (Assentamento Normandia)
Horário: 17h
Classificação indicativa: Livre
20/10:
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Itaêotá”, do Grupo Totem (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 12 anos
“Cacuvar”, da MANADA Teatro (CE)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 21h
Classificação etária: 14 anos
21/10:
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Circo Godot”, da Cia. Circo Godot de Teatro (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: Livre
“Aquelas - uma dieta para caber no mundo”, do MANADA Teatro (CE)
Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE
Horário: 21h
Classificação indicativa: 14 anos
22/10
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Se eu fosse Malcolm?”, de Eron Villar & DJ Vibra (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 14 anos
“Le Quai de Ouistreham (O cais de Ouistreham)”, da Compagnie la Résolue (França)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 21h
Classificação indicativa: 14 anos
23/10:
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Tempo de vagalume”, de Joesile Cordeiro (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 14 anos
“A Verdade Vencerá/LULA (La Vérité vaincra/LULA)”, de Gilles Pastor – KastôrAgile (França)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 21h’
Classificação indicativa: 14 anos
24/10
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 9h
Classificação indicativa: Livre
“Bolor”, de Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 12 anos
“Les Sans (Os sem)”, de Les Récréâtrales-ELAN (Burkina Faso)
Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE
Horário: 21h
Classificação indicativa: 14 anos
25/10
“L’Opéra du villageois (A ópera do camponês)”, da Compagnie Zora Snake (Camarões)
Local: Estação Ferroviária de Caruaru
Horário: 17h
Classificação indicativa: Livre
“Corpos”, da Cie Mangrove (Guadalupe/Brasil)
Local: Teatro Rui Limeira Rosal
Horário: 19h
Classificação indicativa: 12
[Música] “Inquieta”, de Larissa Lisboa, com a participação de Gabi da Pele Preta (PE)
Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 21h
Classificação indicativa: 16 anos
Recife
26/10
“À un endroit du début (Em algum lugar no início)”, de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal/França)
Local: Teatro de Santa Isabel
Horário: 19h
Classificação indicativa: 14 anos