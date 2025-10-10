Exposição inspirada em imersão na Amazônia em cartaz no Recife
"As Estrelas Descem à Terra", do artista pernambucano Bruno Vilela está em cartaz na Galeria Marco Zero, em Boa Viagem, até em 23 de dezembro
Inspirado por uma imersão de 20 dias na Amazônia, o artista pernambucano Bruno Vilela apresenta a exposição "As Estrelas Descem à Terra", em cartaz na Galeria Marco Zero, no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife.
A mostra, com abertura realizada na quinta-feira (9), segue aberta à visitação até 23 de dezembro.
Com curadoria de Daniel Donato, a exposição individual reúne 16 trabalhos inéditos, entre pinturas e desenhos, atravessados por estudos das paisagens, pessoas, animais, vegetações, cosmologias e lendas da floresta e do rio.
Para a mostra, a galeria criou uma sala especial dedicada à exibição contínua do vídeo "O Ano da Serpente", primeira experiência audiovisual do artista.
Fronteiras entre linguagens
Bruno Vilela desenvolve uma obra que permeia as fronteiras entre pintura, fotografia, audiovisual e desenho, explorando as tensões entre essas linguagens. Mais do que representar, ele busca interpretar e ressignificar seus objetos, sujeitos e pesquisas.
Um exemplo dessa abertura ao novo está na série "Eco Reflexo", presente na exposição. As obras foram inspiradas na viagem à Amazônia, onde o artista viveu por 20 dias, ao lado do irmão e também artista Márcio Vilela, em uma comunidade ribeirinha às margens do Rio Negro.
"Nesse processo, fui me apropriando da cultura da Amazônia, colocando a minha, me inserindo na cultura ou inserindo a cultura no meu dia a dia. É a maneira como eu vivo na obra, é a obra me transformando. Tudo isso me faz ir para o cinema, que é onde entro com a minha pintura e minha fotografia. Então, a pintura já vira mais cinema do que era antes, quando já tinha muita referência de filmes que eu via. Mas agora trago o meu próprio filme para dentro da tela", reflete o artista.
O cinema de artista
O filme se insere no que Vilela chama de "cinema de artista", uma vertente que dialoga com o conceito de "livro de artista", híbrido entre o cinema experimental e a videoarte. A obra inspirou todos os novos trabalhos apresentados na exposição, em pintura e desenho.
Após ser exibido na Mostra Limite, do Festival Internacional de Curtas de São Paulo – Kinoforum, maior evento do gênero na América Latina, "O Ano da Serpente" será exibido com exclusividade na Galeria Marco Zero.
Em dezembro, será lançada uma revista homônima, reunindo textos do curador Daniel Donato e do próprio artista, além do roteiro do filme e registros fotográficos da expedição na Amazônia.
SERVIÇO
Exposição: As Estrelas Descem à Terra, de Bruno Vilela
Onde: Galeria Marco Zero – Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife
Abertura: 9 de outubro de 2025, às 17h
Visitação: segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h, até 23 de dezembro de 2025
Quanto: Entrada franca