Bienal PE 2025: livro sobre mulheres da história homenageia pioneira da Academia Pernambucana de Letras

"Genealogia da Mulher Pernambucana", da advogada e poeta Andrea Almeida Campos, será lançado no estande da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj)

As trajetórias e conquistas das mulheres que ajudaram a escrever a história de Pernambuco ganham novo fôlego com o lançamento do livro "Genealogia da Mulher Pernambucana - das origens à primeira metade do século 20", da pesquisadora, advogada e poeta Andrea Almeida Campos.

A obra será lançada na próxima sexta-feira (10), às 19h, no estande da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), durante a 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que segue até domingo (12), no Centro de Convenções de Pernambuco.

O título faz referência direta a um artigo homônimo de Edwiges de Sá Pereira (1884-1958), a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Pernambucana de Letras, publicado na edição de 100 anos do "Diario de Pernambuco", em 1925.

Também colaborando com este "Jornal do Commércio", Edwiges ainda foi a primeira mulher a integrar a Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP). Em vida, foi educadora, escritora, jornalista, poetisa e uma ativista feminista pernambucana tendo contribuído junto a nomes como o de Bertha Lutz para que as mulheres conquistassem direitos políticos no Brasil.

Era professora Catedrática da Escola Normal e, como educadora, foi superintendente dos grupos escolares do Estado de Pernambuco, incumbida pelo Governador Sérgio Loreto a propor um plano de reforma do ensino local.

Mulheres na história

Sendo sobrinha-bisneta da homenageada, Andrea Almeida Campos busca preservação da memória e a valorização da mulher como agente histórico.

O livro resulta de um percurso de pesquisa iniciado em 2010, que se estendeu por mais de uma década. Entre as referências que deram origem à obra, estão manuscritos, discursos e livros raros de autoria feminina, muitos deles localizados no acervo da Fundação Joaquim Nabuco, que prestou apoio institucional ao trabalho.

Capa de 'Genealogia da Mulher Pernambucana — das origens à primeira metade do século 20', de Andrea Almeida Campos - DIVULGAÇÃO

Publicada pela Editora Conhecimento, a obra de 120 páginas (R$ 50) reúne perfis biográficos e verbetes sobre personagens como Dona Brites de Albuquerque, Dandara dos Palmares, Bárbara de Alencar, Hermina de Carvalho Menna da Costa e Fédora do Rêgo Monteiro, entre outras mulheres que atuaram em diferentes campos — da política e literatura à fotografia e medicina.

Ao todo, a publicação traz mais de 15 personalidades e suas contribuições para a memória e a história pernambucanas.

Texto inédito na obra

O livro traz ainda um artigo de reflexão e um anexo com texto inédito de Edwiges de Sá Pereira, que também escrevia para periódicos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, dentre outros espalhados pelo país.

"Esta não é uma pesquisa exaustiva, mas um ponto de partida. Uma tentativa de trazer à luz mulheres que ocuparam lugares essenciais da história de Pernambuco. A ideia é despertar novas pesquisas e inspirar outras pessoas a conhecerem e valorizarem essas trajetórias", afirma Andrea Campos.

Além da autora, o lançamento contará com a participação da professora doutora Alexandrina Sobreira, pesquisadora titular da Fundaj, como debatedora.

Pesquisa

Andrea Almeida Campos, autora de 'Genealogia da Mulher Pernambucana' - DIVULGAÇÃO

A gênese do livro remonta a 2010, quando Andrea recebeu de Hebe de Sá Pereira, sobrinha direta de Edwiges, um exemplar do raro "Pernambucanas Illustres", de Henrique Capitolino, publicado em 1879 e dedicado à própria.

"Senti que estava diante de uma missão. A partir dali, comecei a reunir nomes e histórias de mulheres que, como ela, moldaram o pensamento e a cultura de Pernambuco", conta a autora.

O projeto amadureceu ao longo dos anos e ganhou novo impulso em 2015, quando Andrea foi convidada pela Comissão da Mulher Advogada da OAB Pernambuco para proferir uma fala durante a solenidade da Medalha do Mérito Heroínas de Tejucupapo, mulheres que são homenageadas de forma coletiva no livro. O discurso, que percorreu as origens das mulheres pernambucanas até o século XX, transformou-se no embrião da obra.

Uma nova etapa começou quando Andrea foi pesquisadora visitante na Universidade Paris 8, no Laboratoire d’Études de Genre et de Sexualité (LEGS), no ano passado.

"Durante os meses em que vivi na França, decidi retomar o manuscrito e dar continuidade ao texto. Ao retornar ao Brasil, contei com o apoio da Fundaj, onde realizei consultas no acervo do Centro de Documentação e Pesquisas Sociais, que foram essenciais para concluir a obra", explica.

"O acervo da Fundaj me permitiu acessar documentos, registros e nomes de mulheres que estavam praticamente esquecidas. Foi um trabalho de reconstituição da presença feminina nos espaços históricos, literários e institucionais de Pernambuco", acrescenta Andrea.

Outros livros

Atualmente pesquisadora de pós-doutorado da Fundaj e professora colaboradora da Escola Superior do Ministério Público da União, Andrea é autora de outros livros como "Estupro no Brasil" e "O Que Não Quer a Mulher: Estudos em Direito, Literatura e Psicanálise".

SERVIÇO

Lançamento do livro: Genealogia da Mulher Pernambucana — das origens à primeira metade do século 20, de Andrea Almeida Campos (Editora: Conhecimento)

Quando: sexta-feira (10), às 19h

Onde: Estande da Fundação Joaquim Nabuco — 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Quanto: R$ 50