Festival "Vinho na Vila" chega ao Recife pela primeira vez
Após nove anos de sucesso nas principais capitais do país, o evento chega com a curadoria de Dani Gouveia, que busca valorizar o vinho nacional
Os amantes do vinho no Nordeste terão um encontro marcado com a produção vinícola nacional. O Festival Vinho na Vila desembarca pela primeira vez em Recife, nos dias 10 e 11 de outubro, prometendo uma imersão completa em rótulos brasileiros de destaque e uma experiência inédita no Rooftop do Novotel Recife Marina, no Recife Antigo.
Após nove anos de sucesso nas principais capitais do país, o evento chega com a curadoria de Dani Gouveia, que busca valorizar o vinho nacional e integrar gastronomia, arte e cultura.
Degustação e rótulos nacionais
O objetivo central do festival é promover a produção nacional e o contato direto entre o público e as vinícolas. Os visitantes poderão participar de degustações e adquirir seus rótulos prediletos diretamente com os produtores.
Entre os expositores já confirmados, predominam vinícolas renomadas do Sul do país, como Miolo, Aurora, Buffon, Nova Aliança e Area 15, todas de cidades gaúchas. O evento também fará um importante destaque à produção local, confirmando a presença de vinícolas regionais como Vale das Colinas e Mello Vinícola, ambas de Garanhuns (PE).
Programação e gastronomia
Além da prova de vinhos, o festival oferece uma programação ampla, incluindo:
Gastronomia e Wine Bar: O evento contará com um wine bar exclusivo, oferecendo opções gastronômicas variadas, queijos artesanais brasileiros, frios e drinks.
Música ao Vivo: Apresentações culturais irão embalar os dois dias de festival.
Palestras Especializadas: Serão oferecidas palestras gratuitas com chefs e especialistas, abordando harmonizações e novidades do mercado. Entre os temas, o professor José Rogério Dantas falará sobre “Espumantes e suas Harmonizações” (sexta, 20h, e sábado, 16h), e os professores Hermilo Borba e Agostinho Lopes apresentarão a palestra “Vinhos do Brasil” (sábado, 20h).
Serviço
Evento Festival Vinho na Vila – Recife
Local Rooftop Novotel Recife Marina – Recife Antigo
Datas 10 e 11 de outubro de 2025
Sessões Sexta (10): 15h às 18h e 19h às 22h. Sábado (11): 14h às 17h e 18h às 21h.
Ingressos A partir de R$ 150,00 (inclui kit exclusivo com taça de cristal, ecobag e água).
Vendas Ingresse