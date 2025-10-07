fechar
Prêmio Jabuti 2025: Pernambucanos são finalistas de categorias. Confira a lista

Estado marca presença entre os finalistas do Prêmio Jabuti, com obras em literatura, artes, poesia e iniciativas de fomento à leitura

Publicado em 07/10/2025
Augusto Lins Soares, Marcelino Freire e Jaqueline Fraga são alguns dos pernambucanos finalistas do Jabuti 2025
Augusto Lins Soares, Marcelino Freire e Jaqueline Fraga são alguns dos pernambucanos finalistas do Jabuti 2025 - CEPE EDITORA, DENIS MAERLANT E CEPE EDITORA/DIVULGAÇÃO

A Câmara Brasileira do Livro (CBL), organizadora do Prêmio Jabuti, anunciou nesta terça-feira (7) os cinco finalistas de cada categoria da 67ª edição da premiação. Autores e iniciativas de Pernambuco estão entre os destaques.

Marcelino Freire concorre ao prêmio de Romance Literário com "Escalavra" (Editora Amarcord). Na categoria Artes, a fotobiografia "Naná: do Recife para o mundo", organizada por Augusto Lins Soares (Editora Cepe), também figura entre os finalistas.

Em Escritor Estreante - Poesia, Pernambuco marca presença com "Maracujá interrompida", de Luis Osete (Cepe Editora), e "Ninguém morreu naquele outono", de Manoella Valadares (Editora Telaranha).

Na categoria Fomento à Leitura, o destaque vai para o Festival Pernambucano de Literatura Negra, organizado por Jaqueline Fraga.

Homens em maioria

Entre os finalistas, chama atenção a predominância masculina: 78 obras foram escritas, traduzidas ou organizadas por homens, enquanto as mulheres aparecem em 47 projetos, das quais 12 dividem a indicação com autores do sexo masculino.

Entre os destaques, Chico Buarque e Tony Belotto disputam a categoria Romance Literário, enquanto Raphael Montes aparece em Romance de Entretenimento.

Cerimônia

Os vencedores das 23 categorias do Prêmio Jabuti, distribuídas pelos eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, incluindo o título de Livro do Ano, serão anunciados em cerimônia marcada para 27 de outubro, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo canal da CBL no YouTube. Os vencedores receberão a estatueta do Jabuti e um prêmio de R$ 5 mil. O processo de curadoria e julgamento das obras desta edição envolveu mais de 60 jurados com formações diversas e ampla representatividade, segundo a organização do prêmio.

O curador do prêmio, Hubert Alquéres, ressaltou a relevância desta edição. "Recebemos um total de 4.530 inscrições, o que demonstra a vitalidade da produção literária brasileira e a importância do Jabuti. Agradecemos aos jurados pela dedicação e pelo empenho em selecionar, entre tantas obras de qualidade, aquelas que chegam à etapa final", afirmou.

Livro do Ano

A premiação Livro do Ano é concedida à obra melhor classificada entre as categorias dos eixos Literatura e Não Ficção. O eixo Literatura contempla as categorias conto, crônica, histórias em quadrinhos, infantil, juvenil, poesia, romance de entretenimento e romance literário.

O autor contemplado com o título de Livro do Ano, além da estatueta e de R$ 70 mil, será premiado com uma viagem à Feira do Livro de Londres, em comemoração ao Ano da Cultura Brasil–Reino Unido.

Confira a lista dos finalistas

Eixo: Literatura

1 - Conto

Título: A bomba e outros contos de futebol | Autor David Butter | Editora Mórula Editorial

Título: Breve inventário de pequenas solidões | Autor Tiago Feijó | Editora Penalux

Título: Dores em salva | Autor Elimário Cardozo | Editora Patuá

Título: Esboços naturais | Autor Cavito | Editora Laranja Original

Título: Nós que nos amávamos tanto | Autora Laís Araruna de Aquino | Editora Cachalote

2 - Crônica

Título: Geografia do tempo | Autor Ary Quintella | Editora Andrea Jakobsson Estúdio

Título: Meia palavra basta | Autor Francisco Bosco | Editora Record

Título: O ouvidor do Brasil: 99 vezes Tom Jobim | Autor Ruy Castro | Editora Companhia das Letras

Título: Se eu soubesse: para maiores de 40 anos | Autor Carpinejar | Editora Bertrand Brasil

Título: Tempo e outros tempos | Autor Carlos Heitor Cony "em memória" | Editora Nova Fronteira

3 - Histórias em Quadrinhos

Título: Mais uma história para o velho Smith | Autor Orlandeli | Editora Gambatte

Título: Não sou Orlando | Autora Helena Cunha | Editora Obra Independente

Título: Pigmento | Autora Aline Zouvi | Editora Quadrinhos na Cia.

Título: Quando nasce a autoestima? | Autores Jefferson Costa, Regiane Braz | Editora Orí

Título: Superpunk | Autores Guilherme Petreca, Mirtes Santana | Editora Pipoca & Nanquim

4 - Infantil

Título: Estações | Autores Daniel Munduruku, Marilda Castanha | Editora Moderna

Título: Maior museu do mundo | Autor Caio Zero | Editora Pulo do Gato

Título: O braço mágico | Autores Fernando Zenshô, Roseana Murray | Editora Estrela Cultural

Título: Quem é esse? | Autoras Mariana Demuth, Sabrina Berardocco | Editora Piu

Título: Você dorme como um monstro? | Autor Guilherme Karsten | Editora HarperKids

5 - Juvenil

Título: Conhori e as Icamiabas: guerreiras da Amazônia | Autoras Eliane Potiguara, Tainan Rocha| Editora do Brasil

Título: Marefasto | Autor Juan Glavemburgo| Editoras Flyve, Voe/Algoz

Título: O Silêncio de Kazuki | Autor André Kondo | Editora Telucazu Edições

Título: Quando minha mãe voou no 14-Bis | Autoras Cris Eich, Penélope Martins | Editora PeraBook

Título: Tia Ciata, a grande mãe do samba | Autores Nei Lopes, Rui de Oliveira | Editora Nova Fronteira

6 - Poesia

Título: Cahier de Poésie 3: Caderno de Poesia 3 | Autor Michel Thiollent | Editora Scortecci

Título: Livro de erros | Autora Maria Lúcia Dal Farra | Editora Iluminuras

Título: O lado esquerdo | Autor Manoel Ricardo de Lima | Editoras Mórula Editorial, Cultura e Barbárie

Título: Poesia reunida [1966-2009] | Autores Maria do Carmo Ferreira, Fabrício Marques e Silvana Guimarães (organizadores) | Editora Martelo

Título: Respiro | Autor Armando Freitas Filho | Editora Companhia das Letras

7 - Romance de Entretenimento

Título: A casa da ópera de Manoel Luiz | Autor Celso Taddei | Editora Mondru

Título: As fronteiras de Oline | Autor Rafael Zoehler | Editora Patuá

Título: Boas meninas se afogam em silêncio | Autora Andressa Tabaczinski | Editora Rocco

Título: O amor e sua fome | Autora Lorena Portela | Editora Todavia

Título: Uma família feliz | Autor Raphael Montes | Editora Companhia das Letras

8 - Romance Literário

Título: A extraordinária Zona Norte | Autor Alberto Mussa | Editora Todavia

Título: Bambino a Roma: ficção | Autor Chico Buarque | Editora Companhia das Letras

Título: De onde eles vêm | Autor Jeferson Tenório | Editora Companhia das Letras

Título: Escalavra | Autor Marcelino Freire | Editora Amarcord

Título: Vento em setembro | Autor Tony Bellotto | Editora Companhia das Letras

Eixo: Não Ficção

1 - Artes

Título: Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo | Autor Augusto Lins Soares (organizador) | Editora Cepe

Título: Manifestações ambientais, de Hélio Oiticica | Autores Celso Favaretto, Paula Braga | Editora Edusp

Título: Os últimos filhos da floresta | Autor Ricardo Martins | Editora Nômades

Título: Rebeldes e marginais: cultura nos anos de chumbo, 1960-1970 | Autora Heloísa Teixeira "em memória" | Editora Bazar do Tempo

Título: Thomaz Farkas, todomundo | Autores Juliano Gomes, Kiko Farkas, Rosely Nakagawa, Sergio Burgi (organizadores) | Editora Instituto Moreira Salles (IMS)

2 - Biografia e Reportagem

Título: A bem-amada: Aimée de Heeren, a última dama do Brasil | Autor Delmo Moreira | Editora Todavia

Título: Longe do ninho | Autora Daniela Arbex | Editora Intrínseca

Título: Memórias | Autor Rubens Ricupero | Editora Unesp

Título: O indomável: João Carlos Martins entre som e silêncio | Autor Jamil Chade | Editora Record

Título: O púlpito: fé, poder e o Brasil dos evangélicos | Autora Anna Virginia Balloussier | Editora Todavia

3 - Economia Criativa

Título: Caminhos abertos: o que viajar nos ensina sobre liderança, propósito e fazer a diferença no mundo | Autor Riq Lima | Editora Folhas de Relva Edições

Título: De Marte à favela: como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do Brasil | Autores Aline Midlej, Edu Lyra | Editora Planeta do Brasil

Título: Ensaio sobre o cancelamento | Autor Pedro Tourinho | Editora Planeta do Brasil

Título: Modativismo: quando a moda encontra a luta | Autora Carol Barreto | Editora Paralela

Título: Plenitude na envelhescência: realidade possível: volume II | Autora Corina Costa Ramos (organizadora) | Editora Obra Independente

4 - Educação

Título: Carta de uma orientadora: sobre pesquisa e escrita acadêmica | Autora Debora Diniz | Editora Civilização Brasileira

Título: De onde surgem as grandes ideias?: através do olhar da ciência | Autora Larissa Santos | Editora Labrador

Título: História econômica da escola: uma abordagem antropológica em circuito transacional (1870-1910) | Autoras Diana Gonçalves Vidal, Wiara Rosa Alcântara | Editora Unesp

Título: Letramento racial: uma proposta de reconstrução da democracia brasileira | Autor Adilson José Moreira | Editora Contracorrente

Título: Vamos falar de relações raciais? Crônicas para debater o antirracismo | Autora Cidinha da Silva | Editora Autêntica

5 - Negócios

Título: A essência de empreender: como foi construído o Grupo Boticário, um dos maiores ecossistemas de beleza do Brasil | Autor Miguel Krigsner | Editora Portfolio-Penguin

Título: A força do ESG: por que, a partir de agora, as empresas realmente serão sustentáveis? | Autor Ricardo Ribeiro Alves | Editora Alta Books

Título: A trinca: jornada da liberdade | Autores Caio Carneiro, Flávio Augusto, Joel Jota | Editora Buzz

Título: Aprenda a negociar com o mundo árabe: onde o impossível é possível | Autor Rafael Solimeo | Editora Labrador

Título: Calma sob pressão: o que aprendi comandando o Banco de Boston, o Banco Central e o Ministério da Fazenda | Autor Henrique Meirelles | Editora Planeta do Brasil

6 - Saúde e Bem-Estar

Título: A arte de amar | Autor Christian Dunker | Editora Record

Título: Em cada instante nascemos e morremos bilhões de vezes | Autora Monja Coen | Editora Planeta do Brasil

Título: Felicidade ordinária | Autora Vera Iaconelli | Editora Zahar

Título: Medicina excessiva: suas causas e seus impactos | Autor Guilherme Santiago Mendes | Editora Labrador

Título: O lugar do sofrimento na cultura contemporânea: reflexões sobre a medicalização da existência | Autora Mariama Augusto Furtado | Editora Summus Editorial

Título: Ser feliz: é possível?: um diálogo entre ciência e espiritualidade | Autores Gustavo Arns, Monja Coen | Editora Papirus 7 Mares

Eixo: Produção Editorial

1 - Capa

Título: Acrobata | Capista Kiko Farkas | Editora Companhia das Letras

Título: Alto e bom som: uma história da arte sonora brasileira | Capista Gustavo Piqueira | Editora Edusp

Título: Bonito pra chover | Capista Vitor Cesar Junior | Editora Pinacoteca do Ceará

Título: Em alguma parte alguma | Capista Elaine Ramos | Editora Companhia das Letras

Título: Funil | Capista Alexandre Gama | Editora Obra Independente

2 - Ilustração

Título: As aventuras de Vitório | Ilustradora Veridiana Scarpelli | Editora Companhia das Letrinhas

Título: Bento vento tempo | Ilustrador Nelson Cruz | Editora Companhia das Letrinhas

Título: Cabeça de pedra | Ilustradora Renata Bueno | Editora Elo Editora

Título: Submersos | Ilustrador Vitor Bellicanta | Editora Caixote

Título: The Dhow | Ilustrador Victor Sales | Editora Obra Independente

3 - Projeto Gráfico

Título: [A construção] | Responsável Elaine Ramos | Editora Ubu

Título: Abdias Nascimento e o museu de arte negra | Responsável Estúdio Campo | Editora Instituto Inhotim

Título: Alexandre Herchcovitch: 30 anos além da moda | Responsável Museu Judaico de São Paulo | Editora Museu Judaico de São Paulo

Título: Anjos cruéis | Responsáveis Christiano Menezes, Chico de Assis | Editora Darkside

Título: Palavra | Responsáveis Felipe Carnevalli, Paula Lobato, Vitor Cesar | Editora Instituto Tomie Ohtake

4 - Tradução

Título: A palavra e o fio: poemas escolhidos | Tradutora Dirce Waltrick do Amarante | Editora Iluminuras

Título: As aventuras de Pinóquio | Tradutora Vanessa Carneiro Rodrigues | Editora Maralto

Título: Byron: poemas, cartas, diários & c. | Tradutor André Vallias | Editora Perspectiva

Título: O livro africano sem título: cosmologia dos Bantu - Kongo | Tradutor Tiganá Santana | Editora Cobogó

Título: Odes: Horácio| Tradutor Guilherme Gontijo Flores | Editora Autêntica

Eixo: Inovação

1 - Escritor Estreante - Poesia

Título: Maracujá interrompida | Autor Luis Osete | Editora Cepe

Título: Ninguém morreu naquele outono | Autora Manoella Valadares | Editora Telaranha

Título: O sal e a sede | Autor Guilherme Amorim | Editora Urutau

Título: Refinaria | Autor Rodrigo Cabral | Editora Sophia

Título: Touros e lagartos | Autora Luana Bruno | Editora Urutau

2 - Escritor Estreante - Romance

Título: À sombra de Fausto | Autor Nelson Ricardo Reis | Editora Quixote+ Do

Título: Diários da Caserna: dossiê Smart: a história que o exército quer riscar | Autor  Rubens Pierrotti Junior | Editora Labrador

Título: Flor do Mandacaru | Autor Claudionor de Oliveira Junior | Editora Página Nova

Título: O labirinto do corpo | Autor Daniel Carvalho Laier | Editora Sétimo Selo

Título: Sangue Neon | Autor Marcelo Henrique Silva | Editora Faria e Silva

3 - Fomento à Leitura

Título: AbraPalavra: onde a literatura se encontra com a vida cotidiana | Responsável Aline Cântia

Título: Clube de Leitura Ossos de Pássaro | Responsável Thais Pessanha

Título: Festival Pernambucano de Literatura Negra | Responsável Jaqueline Fraga

Título: Leia Mulheres | Responsável Juliana Leuenroth

Título: Literatura Acessível - 10 anos | Responsável Instituto Incluir: Transformar, Democratizar & Humanizar

4 - Livro Brasileiro Publicado no Exterior

Título: A maldição das flores | Editoras Planeta do Brasil, Amazon Crossing

Título: A pediatra | Editoras Companhia das Letras, Bokförlaget Tranan

Título: Baviera tropical: a história de Josef Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego | Editoras Todavia, Diversion Books

Título: BRABA - antologia brasileira de quadrinhos | Editoras Mino, Fanthagraphics Books

Título: O crime do bom nazista | Editoras Todavia, Sellerio Editore Palermo

