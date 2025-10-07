Banda Plutão Já Foi Planeta faz shows em Arcoverde e no Recife neste fim de semana
Grupo potiguar, que comemora 10 anos de carreira, se apresenta no Sesc Arcoverde, na sexta (10), e no Sesc Casa Amarela, no sábado (11)
A banda de indie rock Plutão Já Foi Planeta, um dos nomes mais conhecidos da cena alternativa nacional, desembarca em Pernambuco para duas apresentações neste fim de semana. O grupo do Rio Grande do Norte, que celebra 10 anos de carreira, fará shows em Arcoverde, no Sertão, e no Recife.
A mini turnê começa na sexta-feira (10), às 22h, no Sesc Arcoverde, dentro do projeto Som em Pauta. Para este show, os ingressos custam R$ 20 (comerciário) e R$ 40 (público geral).
No sábado (11), a banda é uma das atrações da 17ª Mostra de Música Leão do Norte, que acontece a partir das 16h, no Sesc de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. A entrada para este festival é a doação de 2kg de alimento não perecível.
Com passagens por grandes festivais como Rock in Rio e Lollapalooza e o vice-campeonato no reality show SuperStar, da Globo, a Plutão Já Foi Planeta promete um repertório com os maiores sucessos da década, como o hit "Daqui Pra Lá".
Atrações locais abrem os shows
A banda recifense Gelo Baiano será a responsável pelo show de abertura nas duas noites. O quarteto, que define seu som como "Tapioca Virtuosi", aproveitará a oportunidade para apresentar as músicas de seu mais recente trabalho, o EP "Que Bom Que Deu Errado".
O evento no Recife, a Mostra Leão do Norte, contará ainda com shows de outras bandas e artistas locais, como Lady Newton, Abelardo e a cantora Ana Hazl.
SERVIÇO:
Plutão Já Foi Planeta e Gelo Baiano – Projeto Som em Pauta
- Data: 10 de outubro
- Horário: 22h
- Local: Salão de Festas / Sesc Arcoverde
- Ingressos:
- Comerciário: R$ 20,00
- Público Geral: R$ 40,00
17ª Mostra de Música Leão do Norte
- Data: 11 de outubro
- Horário: a partir das 16h
- Local: Sesc Casa Amarela
- Ingressos: 2kg de alimento não perecível