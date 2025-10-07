Banda Plutão Já Foi Planeta faz shows em Arcoverde e no Recife neste fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Grupo potiguar, que comemora 10 anos de carreira, se apresenta no Sesc Arcoverde, na sexta (10), e no Sesc Casa Amarela, no sábado (11)

Clique aqui e escute a matéria

A banda de indie rock Plutão Já Foi Planeta, um dos nomes mais conhecidos da cena alternativa nacional, desembarca em Pernambuco para duas apresentações neste fim de semana. O grupo do Rio Grande do Norte, que celebra 10 anos de carreira, fará shows em Arcoverde, no Sertão, e no Recife.

A mini turnê começa na sexta-feira (10), às 22h, no Sesc Arcoverde, dentro do projeto Som em Pauta. Para este show, os ingressos custam R$ 20 (comerciário) e R$ 40 (público geral).

No sábado (11), a banda é uma das atrações da 17ª Mostra de Música Leão do Norte, que acontece a partir das 16h, no Sesc de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. A entrada para este festival é a doação de 2kg de alimento não perecível.

Com passagens por grandes festivais como Rock in Rio e Lollapalooza e o vice-campeonato no reality show SuperStar, da Globo, a Plutão Já Foi Planeta promete um repertório com os maiores sucessos da década, como o hit "Daqui Pra Lá".

Atrações locais abrem os shows

A banda recifense Gelo Baiano será a responsável pelo show de abertura nas duas noites. O quarteto, que define seu som como "Tapioca Virtuosi", aproveitará a oportunidade para apresentar as músicas de seu mais recente trabalho, o EP "Que Bom Que Deu Errado".

Criada em 2014, a Gelo Baiano é uma banda pernambucana que transita por gêneros como o dream pop, indie, rock alternativo e tapioca virtuosi - DIVULGAÇÃO/GELO BAIANO

O evento no Recife, a Mostra Leão do Norte, contará ainda com shows de outras bandas e artistas locais, como Lady Newton, Abelardo e a cantora Ana Hazl.

SERVIÇO:

Plutão Já Foi Planeta e Gelo Baiano – Projeto Som em Pauta

Data: 10 de outubro

10 de outubro Horário: 22h

22h Local: Salão de Festas / Sesc Arcoverde

Salão de Festas / Sesc Arcoverde Ingressos: Comerciário: R$ 20,00 Público Geral: R$ 40,00



17ª Mostra de Música Leão do Norte