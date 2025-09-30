Superação e talento: Guto Galvão estreia no horário nobre em 'Vale Tudo'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com participações em "Amor Perfeito" e nos filmes "Manas" e "Pureza", ator agora interpreta o pai biológico de Sarita (Luara Telles) no folhetim

Clique aqui e escute a matéria

Aos 32 anos, o ator paraense Guto Galvão está estreando no horário nobre da TV Globo, interpretando o pai biológico de Sarita (Luara Telles), em "Vale Tudo".

A chegada do personagem movimenta a vida de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), mães adotivas da menina, e também traz novos embates com Marco Aurélio (Alexandre Nero), tio da garota.

Na trama, Luiz se apresenta à família com documentos que comprovam sua paternidade e afirma que só deseja se aproximar da filha. Sua presença, no entanto, abala profundamente a rotina da família adotiva, levantando dilemas emocionais e sociais em torno da adoção e da paternidade.

Guto Parente e Luara Telles em 'Vale Tudo', da TV Globo - DIVULGAÇÃO

"O público vai se emocionar com essa tentativa de reencontro entre pai e filha, ao mesmo tempo em que a novela traz à tona reflexões importantes sobre vínculos familiares", adianta o ator.

Trajetória

Natural de Belém do Pará e radicado no Rio de Janeiro, Guto Galvão já vinha conquistando espaço na televisão. Em 2023, ele interpretou o engenheiro Aníbal em "Amor Perfeito", na faixa das 18h, e conta papéis de destaque no cinema em produções como os premiados "Manas" e "Pureza".

Em "Vale Tudo", ele celebra mais um passo marcante. "Foi uma mistura de emoções: alegria, honra e também um frio na barriga. Venho me preparando há anos para esse momento e sinto que é tanto uma realização quanto o início de uma nova etapa. É especial também por ser um ator paraense em uma novela de alcance internacional. Sonho em poder inspirar outras pessoas, como Dira Paes me inspirou, uma das minhas grandes referências", afirma.

Guto Parente e Dira Paes no premiado "Manas", de Mariana Brennand - DIVULGAÇÃO

História de vida

A trajetória pessoal do ator também é marcada por superações. Aos 22 anos, ele foi diagnosticado com miocardite viral e passou três meses internado em um hospital, além de quase um ano em recuperação.

"Eu peguei um vírus da gripe que atingiu meu coração. Na UTI, comecei a questionar minhas escolhas. Pensei: 'Se eu morrer hoje, não aproveitei minha vida'. Fiz uma promessa a mim mesmo de que, se me recuperasse, iria atrás do que realmente queria", contou.

Na época, o sonho era a música — ele chegou a se imaginar em uma banda de rock viajando pelo mundo. Mas a vida o levou por outros caminhos. Incentivado pelo irmão, decidiu tentar o teatro.

Foi amor à primeira vista: "Sempre digo que passei a vida apaixonado pela música, mas, quando conheci o teatro, descobri o amor da minha vida", brinca ele, que é formado pela CAL, por onde passaram nomes como Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães.

Reencontro com o público

Com suas primeiras cenas já exibida, Guto celebrou nas redes sociais a calorosa recepção dos espectadores. "Estou lendo cada mensagem e muito emocionado com o carinho. Esse momento é especial. Há nove anos deixei Belém em busca de um sonho… Estar aqui agora enche meu coração de alegria e gratidão", garante.