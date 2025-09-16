fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 17/09: Inicie a quarta com energia para organizar assuntos familiares. Lidar com a família pode ser desafiador

Influencie os outros com suas ideias e vença a rotina com simpatia e criatividade. Mantenha prudência nos gastos e confie em sua intuição

Por Aisha Vitória Publicado em 16/09/2025 às 14:05
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Inicie o dia cheio de criatividade e preparado para superar desafios com facilidade. Fique atento no trabalho à tarde e aproveite o romantismo com seu amor.

Previsão de sorte grande na conquista. Seu dia promete boas vibes, Áries!

  • Cor: DOURADO
  • Palpite: 12, 19, 01

Touro

Inicie a quarta com energia para organizar assuntos familiares. Balancear trabalho e família pode ser desafiador, mas não perca a fé!

Querendo um novo amor? Evite competições. Uma noite aconchegante com o par é ideal. Mantenha o equilíbrio.

  • Cor: LARANJA
  • Palpite: 55, 48, 37

Gêmeos

Hoje é um dia propício para comunicações fluidas e ideias criativas. Mantenha o foco para não dispersar energia.

Pode haver desafios no lar, mas a paciência será recompensada. Na vida amorosa, um bom papo vai aquecer o clima.

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 41, 23, 15

Câncer

A Lua em Leão traz uma energia positiva para cuidar das finanças hoje. Movimentos intuitivos podem render bons negócios.

Fique atento a imprevistos em comunicação ou viagens rápidas. No amor, a agitação promete, mas lembre-se, nem tudo pode seguir seu plano!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 29, 11, 47

Leão

Influencie os outros com suas ideias e vença a rotina com simpatia e criatividade. Mantenha prudência nos gastos e confie em sua intuição.

Na paquera, tome a iniciativa e supere a timidez. Na vida amorosa, espere melhorias até nas finanças a dois!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 18, 54, 02

Virgem

Apesar do início lento do dia, mantenha o foco e ouça seu sexto sentido em decisões importantes!

Relacionamentos pedem flexibilidade e no amor, a diplomacia reforça os laços. Você tem tudo para superar desafios hoje! Confie em você!

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 32, 15, 31

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Momentos descontraídos estão a caminho graças à Lua em Leão! Mantenha o foco e evite distrações para um dia produtivo. As amizades ganham destaque.

Embora a sintonia amorosa seja forte, momentos de isolamento podem ser necessários.

  • Cor: AZUL-MARINHO
  • Palpite: 15, 44, 33

Escorpião

Hoje, ouça sua ambição e mergulhe no trabalho com energia total! Você pode impressionar com seu profissionalismo.

À tarde, os amigos trazem ânimo, inclusive no amor. Fique alerta, a paquera pode trazer surpresas, mas cuidado com possíveis disputas!

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 45, 18, 27

Sagitário

Hoje, canalize sua energia para aprender e criar! Os esforços em equipe trazem recompensas, especialmente nos assuntos domésticos.

Surpresas amorosas podem estar além do horizonte. O clima leve traz alegria a relacionamentos existentes. Esteja ao lado daqueles que ama!

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 57, 03, 54

Capricórnio

Quarta-feira promete reviravoltas! Reposicione-se no trabalho e explore novas fontes de renda. Mantenha o foco apesar das distrações.

No amor, nem a distância irá esfriar a química crescente entre você e sua paixão. Surpresas agradáveis podem acontecer.

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 15, 24, 22

Aquário

Inicie o dia com disposição e bons relacionamentos, Lua em Leão traz boas energias para você! No trabalho, conecte-se com quem compartilha suas ideias.

Finanças pedem cautela à tarde. Perfeita ocasião para conhecer pessoas novas e paquerar.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 60, 08, 32

Peixes

Hoje, mergulhe no trabalho com entusiasmo, mas sem esquecer de cuidar da sua saúde!

A tarde promete conexões interessantes e surpresas no amor, apesar das diferenças. Prepare-se, pois um flerte recente pode virar algo mais sério!

  • Cor: VERDE-CLARO
  • Palpite: 43, 02, 20

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Nenhuma notícia disponível no momento.

Compartilhe

Tags