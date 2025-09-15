fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo, 16/09: Estrelas sinalizam boas surpresas financeiras para esta terça

Aproveite a energia positiva dos astros nesta terça. As estrelas sinalizam boas surpresas financeiras e a possibilidade de um trabalho extra

Por JC Publicado em 15/09/2025 às 19:08
Horóscopo de terça-feira
Horóscopo de terça-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Inicie o dia sendo produtivo no trabalho, mas não negligencie as tarefas domésticas. Aproveite a energia positiva dos astros. Romances florescem com leveza e ternura. Embora possam surgir ciúmes à noite, serão breves. Afirme o amor e a harmonia.

Cor: AMARELO Palpite: 12, 21, 28

Touro

Sua terça é de habilidade na comunicação e potencial para destacar-se profissionalmente. Exercite o tato ao expressar-se à noite. Conheça pessoas, o amor está no ar! Trabalho em casa? Sucesso garantido! Mantenha-se aberto e romântico.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 09, 54, 02

Gêmeos

As estrelas sinalizam boas surpresas financeiras e a possibilidade de um trabalho extra. Aproveite a energia positiva das comunicações e use seu charme se quiser atrair um novo amor. A vida amorosa tende a ficar mais romântica, aproveite cada momento!

Cor: AMARELO-OURO Palpite: 30, 55, 28

Câncer

Hoje, sua empatia brilha! Boas vibrações aguardam suas finanças e família, porém cuidado com conflitos à noite. No trabalho, tome a iniciativa e busque seus objetivos. Sua conquista estará positiva e o amor promissor, graças ao seu charme e otimismo!

Cor: AZUL-ROYAL Palpite: 61, 34, 38

Leão

Apesar da Lua tentando te jogar para baixo, Vênus e Marte emitem boas vibes para interações sociais. Siga sua intuição para ganhos financeiros surpresa. Tenha confiança e boa comunicação com seu amor, mas evite excesso de sinceridade à noite. Cuidado com armadilhas na paquera!

Cor: ROSA Palpite: 29, 56, 45

Virgem

Sinal de impulso na sua vida financeira hoje, mas mantenha as notícias guardadas por enquanto. Fique próximo de amigos com objetivos similares, só evite misturar negócios e amizades. O romance pode surgir através da sua turma, com interesses em comum fortalecendo os laços.

Cor: PRETO Palpite: 43, 52, 34

Libra

Use sua ambição para dar um gás no trabalho hoje! Não se deixe distrair, foque em sua carreira. Há diversão garantida com amigos e possíveis paqueras no ar. Para quem já tem um par, um esforço extra no visual pode surpreender!

Cor: AMARELO Palpite: 12, 39, 18

Escorpião

Boas vibrações te aguardam na carreira e um desejo por novos aprendizados e viagens indicam um dia animado. Confiar na intuição é a chave do sucesso! Lembre-se, a distância pode ser um desafio no amor, mas juntos vocês são mais fortes.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 60, 33, 42

Sagitário

O dia exige dedicação ao trabalho para um avanço na carreira. Se planeja mudar de emprego, agora é um ótimo momento! Logo cedo, esteja aberto para conexões e corra atrás dos seus sonhos. Explore seu lado sensual para apimentar o romance.

Cor: PINK Palpite: 23, 04, 14

Capricórnio

Hoje é um ótimo dia para buscar mudanças na carreira! Seu charme em alta pode te tirar da lista de solteiros. Os relacionamentos e trabalhos em equipe estão favorecidos. Fique atento às críticas no amor, mas mantenha a paz. Energias poderosas estão do seu lado!

Cor: VERDE Palpite: 23, 22, 31

Aquário

Prepare-se para um dia energético! Esteja atento a sua intuiçao, ela sabe pelo que você pode passar. Lembre-se de cuidar da sua saúde e evitar exageros. Graças a Vênus e Marte, a paixão e o bom humor estarão em alta nos relacionamentos e na paquera.

Cor: VERDE Palpite: 04, 42, 15

Peixes

A sorte sorri para você hoje! Aproveite a onda positiva para trabalhar duro. Use a criatividade para enfrentar mudanças no setor profissional. No amor, seu charme brilha, mas atenção aos conflitos à noite. Mantenha a esperança e aproveite a positividade.

Cor: VERMELHO Palpite: 10, 54, 25

Leia também

Segredo guardado no tempo traz prosperidade inesperada para 3 signos, a partir de quarta-feira (17/09)
astrologia

Segredo guardado no tempo traz prosperidade inesperada para 3 signos, a partir de quarta-feira (17/09)
Convite misterioso para viagem secreta chega a 2 signos antes do fim da semana
Signo

Convite misterioso para viagem secreta chega a 2 signos antes do fim da semana

Compartilhe

Tags