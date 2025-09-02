fechar
Cultura | Notícia

Obras de 19 artistas pernambucanos vão participar de mostra de arte popular brasileira

O Farol Santander São Paulo abriu ao público a mostra Brasil: Arte Popular, uma das exposições mais abrangentes já realizadas sobre o tema

Por Aisha Vitória Publicado em 02/09/2025 às 16:56
Obras de 19 artistas pernambucanos vão participar de mostra de arte popular brasileira no Farol Santander São Paulo
Obras de 19 artistas pernambucanos vão participar de mostra de arte popular brasileira no Farol Santander São Paulo - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O Farol Santander São Paulo abriu ao público, no dia 22 de agosto, a mostra Brasil: Arte Popular, considerada uma das exposições mais abrangentes já realizadas sobre o tema no país.

A curadoria é assinada por Leonel Kaz e Jair de Souza e reúne trabalhos de artistas de 21 estados brasileiros, totalizando mais de 400 obras distribuídas em cerca de 600 m² de área expositiva. A visitação vai até dia 23 de novembro.

Quem são os artistas pernambucanos?

Entre os destaques está a forte presença pernambucana: 19 artistas do estado apresentam 27 obras, incluindo nomes consagrados como Mestre Vitalino, Manuel Eudócio, Manoel Galdino de Freitas, José Bezerra, Ana Leopoldina Santos e Zé Caboclo.

O Mestre Cunha, conhecido por suas criações lúdicas e surrealistas, ganhou uma sala exclusiva em homenagem ao seu legado.

Produções da mostra

A exposição ocupa os andares 19 e 20 do Farol, onde o público encontra desde produções tradicionais até expressões contemporâneas da arte popular.

O percurso, sem divisões físicas, convida à imersão em esculturas de barro e madeira, cerâmicas, máscaras, pinturas e instrumentos musicais artesanais.

O espaço também incorpora recursos de interatividade, como uma mesa percussiva digital, permitindo ao visitante experimentar ritmos e sonoridades inspiradas na cultura popular.

Declarações e homenagens

Segundo os curadores, a mostra busca refletir a inventividade e a força simbólica que caracterizam a arte popular brasileira.

“Essa é uma exposição espetáculo, possivelmente, a maior sobre arte popular brasileira já realizada. Nossa arte popular é nossa história. Mostrar a força destes territórios e destas origens não apenas por palavras, mas por objetos criados pela mão inventora de coisas, é o propósito da exposição”, afirma Leonel Kaz.

A mostra também reserva homenagens especiais a três mestres fundamentais: Nino (CE), reconhecido pela poesia esculpida em madeira; Zé do Chalé (SE), descendente dos indígenas Xocó e criador de peças arquitetônicas em miniatura; e Mestre Cunha (PE), que mistura fantasia e realidade em esculturas de veículos e seres híbridos, em um universo lúdico interativo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Objetivo da exposição

A expografia foi pensada como uma instalação em si, onde iluminação teatral e projeções audiovisuais ampliam a experiência sensorial.

O objetivo, segundo os curadores, é permitir que cada visitante reconheça no acervo fragmentos de sua própria identidade cultural.

“Queremos que o público sinta que este Brasil exposto é o mesmo Brasil que nos habita por dentro, que anima nosso olhar e sentidos”, reflete Jair de Souza.

A exposição é apresentada pelo Ministério da Cultura, via Lei Rouanet, com patrocínio do Santander Brasil e Zurich Santander, além de produção executiva da Aprazível Edições e Arte.

Serviço

Endereço: Rua João Brícola, 24 – Centro (estação São Bento – linha 1, azul do metrô) Quando: de 22/08/2025 a 23/11/2025
Funcionamento: terça-feira a domingo
Horários: 09h às 20h
Ingressos: R$ 45,00 (R$ 22,50, meia-entrada)
Compra online: Site do Farol Santander São Paulo - e também na bilheteria local
Cliente Santander: 10% de desconto comprando com o cartão Santander (em até 8 ingressos).
Cliente Santander Select: 10% de desconto comprando com o cartão Santander Select (em até 8 ingressos), e prioridade na fila de entrada para o Farol. Site Farol Santander: farolsantander.com.br
Classificação: livre

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

"Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés": espetáculo recifense celebra seus 10 anos com apresentações especiais
TEATRO

"Soledad - A Terra é Fogo Sob Nossos Pés": espetáculo recifense celebra seus 10 anos com apresentações especiais
Horóscopo 03/09: Manter a calma diante de críticas será um desafio, então respire fundo e canalize sua energia criativa no trabalho
Astrologia

Horóscopo 03/09: Manter a calma diante de críticas será um desafio, então respire fundo e canalize sua energia criativa no trabalho

Compartilhe

Tags