Horóscopo 31/08: O domingo chega pedindo equilíbrio entre cautela e diversão

O amor estará em destaque, seja na paquera ou nos relacionamentos já firmes, com espaço para romantismo, cumplicidade e até reencontros inesperados

Por JC Publicado em 30/08/2025 às 23:00
Horóscopo
Horóscopo - Peter_Polkorab/iStock

O horóscopo deste domingo (31/08) aponta que a energia favorece conexões com amigos, encontros afetivos e momentos em família, mas também pede atenção para não exagerar nas emoções, nos gastos e nas palavras. Um clima de entusiasmo e boas oportunidades marca o dia, ideal para descansar e se preparar para a semana que se inicia.

Áries

Comece o domingo dosando os exageros. Depois, respire fundo e se jogue em aventuras para sair da rotina, arejar a mente e aliviar o stress. À noite, amor à distância será favorecido pelos astros. Diversão e entusiasmo na vida a dois.
Cor: CINZA Palpite: 11, 18, 02

Touro

Inicie o dia com cautela no amor, mas espere por melhorias e uma pitada de sensualidade mais tarde. Confie no seu charme e surpreenda-se na paquera! Há um forte chamado para a autotransformação, então aproveite para cuidar mais da saúde e revisar suas prioridades.
Cor: MARROM Palpite: 06, 42, 15

Gêmeos

Superar o ciúme inicial será recompensado com um dia sociável e cheio de simpatia. Lidar com questões familiares ou do passado pode ser necessário, mas o romance está no ar! Com seu charme em alta, a paquera será bem-sucedida. Dê um show neste domingo!
Cor: AZUL-CLARO Palpite: 27, 45, 54

Câncer

Curta a companhia familiar e torne seu lar ainda mais aconchegante. Encontre cumplicidade ao lado de seu amor, apesar da rotina, e não espere muitas novidades na paquera. Aproveite o dia com leveza!
Cor: LARANJA Palpite: 10, 30, 57

Leão

Domingo requer cautela financeira, então pense antes de gastar. Curta a companhia de pessoas queridas e encante com seu romantismo. Esteja pronto para trocas de afeto e um dia cheio de charme!
Cor: ROSA Palpite: 31, 42, 06

Virgem

Inicie o dia resolvendo assuntos familiares e aproveite a tranquilidade em seguida. Ótima oportunidade para investir em seu lar ou buscar apoio financeiro próximo. Recarregue as energias, aproveite momentos em casa e esteja aberto ao afeto na paquera.
Cor: GOIABA Palpite: 28, 19, 12

Libra

Comece o dia com calma para evitar conflitos. A boa notícia é que o astral melhora rapidamente, favorecendo novas amizades e reforçando laços existentes. Um bom papo pode dar um toque apimentado ao romance. Se interessado em alguém, tome a iniciativa.
Cor: PRETO Palpite: 09, 47, 20

Escorpião

Considere trabalhar um pouco mais se precisar de reforço financeiro. Se estiver tranquilo, aproveite para umas comprinhas! No amor, valorize a estabilidade. Mantenha sua sorte sob discrição.
Cor: PINK Palpite: 51, 14, 33

Sagitário

Sinta-se aventureiro com a Lua em Sagitário! Os astros prometem diversão ao lado dos amigos. No amor, aposte no seu charme e compartilhe seus interesses. Sintonia e companheirismo vão prevalecer.
Cor: VERMELHO Palpite: 55, 12, 03

Capricórnio

O domingo pede cautela. Se ocupações não podem ser adiadas, faça-as logo! No amor, tudo pode parecer lento, mas também pode surpreender. Mantenha serenidade.
Cor: VERDE Palpite: 04, 15, 06

Aquário

Domingo começa tenso, mas o seu jeito diplomático e o bom humor irão ajudar na reconciliação com as amizades. No amor, apesar dos possíveis percalços pela manhã, companheirismo é o caminho.
Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 51, 40, 14

Peixes

Cuidado com atritos nos relacionamentos! Vá com calma nas críticas para desfrutar o dia. Sua popularidade está em alta e merece um visual caprichado para atrair elogios. A noite promete estabilidade na vida a dois.
Cor: VERDE Palpite: 33, 22, 31

