Cultura | Notícia

Personalidades lamentam morte de Luis Fernando Verissimo, mestre da crônica e do humor

Escritor gaúcho morreu aos 88 anos em Porto Alegre; País decretou luto oficial de três dias e personalidades exaltaram sua genialidade

Por JC Publicado em 30/08/2025 às 19:55 | Atualizado em 30/08/2025 às 20:04
Imagem do escritor Luis Fernando Verissimo
Imagem do escritor Luis Fernando Verissimo - Lindomar Cruz/Agência Brasil

*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo

O Brasil perdeu neste sábado (30) um de seus maiores escritores e cronistas: Luis Fernando Verissimo, aos 88 anos, em decorrência de complicações de uma pneumonia. O autor morreu em Porto Alegre (RS), onde estava internado no Hospital Moinhos de Vento. O velório acontece na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Reconhecido por transformar a vida cotidiana em literatura marcada por ironia, inteligência e humor afiado, Verissimo publicou mais de 80 livros e vendeu mais de 5,6 milhões de cópias ao longo da carreira.

Criador de personagens memoráveis como o Analista de Bagé, Ed Mort e As Cobras, deixou um legado que atravessou a literatura, o jornalismo, os quadrinhos e a televisão — com destaque para a adaptação de Comédias da Vida Privada.

Homenagens e luto oficial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias em todo o País. Em nota, exaltou a importância do escritor para a literatura e a democracia:

“Luis Fernando Verissimo, um dos maiores nomes de nossa literatura e nosso jornalismo, nos deixou hoje aos 88 anos de idade. (...) Soube usar a ironia para denunciar a ditadura e o autoritarismo, e defender a democracia”.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também decretou três dias de luto no estado, destacando o impacto de sua obra: “Verissimo deixa um legado que permanecerá vivo em suas palavras, sempre atuais e cheias de sensibilidade e humor”.

Repercussão cultural

A Academia Brasileira de Letras (ABL) destacou, em nota de pesar, que Verissimo “nos ensinou a imaginar uma vida mais leve” e ressaltou sua importância como um dos autores mais queridos do País.

Artistas e escritores usaram as redes sociais para homenagear o cronista.

O dramaturgo Walcyr Carrasco escreveu: “Luis Fernando Verissimo foi o cronista da vida simples, das emoções humanas mais verdadeiras, do cotidiano que só ele sabia transformar em obra. Um gigante que fez da simplicidade a sua genialidade”.

A escritora Martha Medeiros também se manifestou. “Por mais que a gente pense que está preparado, a morte é sempre um baque, uma violência. Obrigada, mestre, por todas as linhas, reflexões, epifanias e risadas”.

“Todo amor para Lúcia, Fernanda, Mariana, Pedro e família. Imensurável é ‘o pai’”, escreveu o cartunista Angeli.

O escritor Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, publicou: “Uma lágrima e muitas salvas, Mestre Luis Fernando Verissimo!”.

Trajetória e legado

Filho do também escritor Érico Verissimo, Luis Fernando nasceu em Porto Alegre e viveu parte da infância e adolescência nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, trabalhou em publicidade antes de ingressar no jornalismo, consolidando-se como colunista no Zero Hora, O Estado de S.Paulo e O Globo.

Ao longo de décadas, escreveu mais de 60 livros — entre crônicas, contos, romances, sátiras políticas e literatura infantil — traduzidos para diversos idiomas. Foi ainda cartunista, roteirista e saxofonista, apaixonado por jazz, integrando o grupo Jazz 6.

