Cultura | Notícia

Lula encontra nomes do brega no Recife: 'Patrimônio que merece ser celebrado'

Presidente ganhou óculos dourado e placa simbólica por ter sancionado a lei que instituiu o Dia Nacional do Brega, criada por Pedro Campos

Por Emannuel Bento Publicado em 15/08/2025 às 12:39
João Campos, Conde Só Brega, Pedro Campos, Lula, Anderson Neiff, Dany Myler e Alexandre Vinicíus, no Recife
João Campos, Conde Só Brega, Pedro Campos, Lula, Anderson Neiff, Dany Myler e Alexandre Vinicíus, no Recife - @THIADOPAPADA/REPRODUÇÃO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu com artistas do brega pernambucano durante visita ao Recife, na quinta-feira (14), em compromisso no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul.

Participaram representantes de diferentes gerações: o Conde Só Brega, com 30 anos de carreira; Dany Myller, da geração de cantoras surgidas nos anos 2000; e Anderson Neiff, principal nome do brega-funk na atualidade.

Também estiveram presentes o prefeito do Recife, João Campos, o deputado federal Pedro Campos e o comunicador Alexandre Vinícius, responsável pela página Brega Bregoso.

'Vamos valorizar nossas raízes e a cultura viva'

"O brega é a voz das periferias, unindo pessoas de diferentes origens. É um patrimônio que merece ser celebrado e respeitado", publicou o presidente, nesta sexta-feira (15). "Vamos valorizar nossas raízes e a cultura viva do Brasil! Deixe nos comentários sua música brega favorita!"

Na ocasião, Lula ganhou um óculos no estilo juliet — bastante usado por jovens das periferias do Grande Recife —, na cor dourada.

Ele também recebeu uma placa simbólica por ter sancionado a lei que instituiu o Dia Nacional do Brega (Lei 15.137/2025), a ser comemorado anualmente em 14 de fevereiro.

Dia Nacional do Brega

A proposta da criação do Dia Nacional do Brega partiu do deputado Pedro Campos. Para a elaboração da lei, foi realizada uma audiência pública em Brasília, no fim de 2023, reunindo artistas, produtores e estudiosos do gênero.

Desde a campanha de 2020, João Campos mantém um diálogo próximo com artistas e empresários da cena brega, que conquistou mais espaço em palcos públicos, sobretudo no Carnaval do Recife.

'Capítulo histórico'

Em publicação, a cantora Dany Myller descreveu o momento como "um capítulo histórico".

"Ser uma das artistas a estar frente a frente com o Presidente da República, @lulaoficial, celebrando a Lei do Dia Nacional do Brega, é um marco que transcende qualquer bandeira política", escreveu.

