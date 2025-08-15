fechar
Horóscopo 16/08: Sábado com um dia tranquilo mas de tarde agitada

A tarde será energizada pela Lua em Gêmeos. O cenário astral favorecerá a socialização e a comunicação, tornando-se ideal para encontrar amigos

Por JC Publicado em 15/08/2025 às 18:38
Horóscopo de sábado
Horóscopo de sábado - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

A Lua Minguante proporcionará uma manhã tranquila, perfeita para planejar suas ações. À tarde, o cenário astral favorecerá a socialização e a comunicação, tornando-se ideal para encontrar amigos. Surpresas amorosas estão a caminho, novo contatinho ou crush não resistirá aos seus encantos!

Cor: AMARELO Palpite: 51, 53, 44

Touro

O sábado começa tranquilo, mas prepare-se para uma tarde agitada focada em ganhos financeiros. A Lua te incentiva a ousar nas suas ideias para prosperar na vida profissional. Lembre-se, manter o segredo é a chave do sucesso. Confiança em relações pessoais e paqueras destacam-se à noite. Mantenha-se em movimento!

Cor: MAGENTA Palpite: 27, 54, 57

Gêmeos

Hoje a sorte está ao seu lado para realizar sonhos! Depois de uma manhã lenta, a tarde será energizada pela Lua em Gêmeos. Os astros estão favoráveis, especialmente nas amizades e flertes. Aproveite a diversão e fique de olho nas novas paixões.

Cor: PRETO Palpite: 14, 59, 22

Câncer

Sábado começa animado com bons momentos entre amigos e o amor. À tarde, você pode preferir um tempo sozinho para refletir. Se não tiver compromissos, descanse e recarregue. Se tiver que ir atrás do que quer, faça com confiança porque o lucro está chamando.

Cor: CINZA Palpite: 56, 20, 38

Leão

O sábado começa com foco no trabalho, mas logo muda e beneficia sua vida social. Espere convites para eventos, alegrias e até surpresas emocionantes. Pode até brotar um relacionamento desejado! A conexão com seu amor será perfeita.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 23, 14, 60

Virgem

Inicie o dia com momentos agradáveis entre amigos. Se precisa trabalhar, a tarde traz conquistas profissionais. Mantenha o foco em suas ambições financeiras, mas não se esqueça de dedicar tempo às pessoas queridos. Para os solteiros, uma pessoa está pronta para capturar seu coração!

Cor: ROSA Palpite: 02, 20, 18

Libra

Energias soltas e positivas vão elevar sua curiosidade hoje! Esteja pronto para pensar fora da caixa e se lançar em novas aventuras. Aumente sua vida social, faça novos amigos e esteja aberto ao amor porque você pode se surpreender!

Cor: BRANCO Palpite: 09, 36, 47

Escorpião

Os astros indicam um dia de ambição, oportunidades e lucro ao orientar seus passos. Esteja atento e aproveite para arrematar sucessos comerciais. Seu vigor físico também está em alta, ótimo para desatar nós de trabalhos pendentes. E lembre-se: o amor pede sua atenção.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 40, 51, 33

Sagitário

Foco no trabalho na manhã desse sábado, mas o lazer te aguarda depois do almoço! Com bom papo e carisma, você será o destaque. Novas amizades e um romance firme podem estar a caminho. A paixão está no ar!

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 05, 23, 40

Capricórnio

A rotina retoma controle após um período de leveza, mas tudo seguirá seus planos! Trabalho fluirá e apoio familiar estará em alta. No amor, intimidade e harmonia ganham destaque, mas paqueras ficam para depois.

Cor: ROXO Palpite: 09, 18, 03

Aquário

Vença a preguiça e abrace a mudança que a tarde trará! Com vibes positivas e muita sorte, seus talentos e ideias serão valorizados e realizará grandes conquistas. Diversão e paixão aguardam você. Prepare-se, o crush será seu!

Cor: PRATA Palpite: 02, 09, 54

Peixes

Seu fim de semana promete grandes recompensas financeiras graças ao seu esforço e ajuda familiar! Prepare-se para uma tarde movimentada e cheia de oportunidades. Com relação ao amor, anseie por segurança emocional e sossego ao lado da pessoa amada. Alta vibração!

Cor: BRANCO Palpite: 47, 45, 29

