Milton Hatoum é eleito para a Academia Brasileira de Letras

Autor amazonense ocupará a Cadeira 6, sucedendo Cícero Sandroni; Hatoum já vendeu mais de 500 mil exemplares e foi traduzido para 17 países

*Com informações da Agência Brasil

O escritor Milton Hatoum foi eleito nesta quinta-feira (14) para a Cadeira 6 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Ele recebeu 33 dos 34 votos possíveis e sucederá o jornalista e escritor Cícero Sandroni, que morreu em junho deste ano.

Romancista, contista, ensaísta, tradutor e professor universitário, Hatoum estreou na literatura em 1989 com Relato de um Certo Oriente, vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Romance e adaptado para o cinema.

Reconhecimento dos acadêmicos

O presidente da ABL, Merval Pereira, afirmou que Hatoum é “o maior escritor brasileiro vivo e um romancista de primeira ordem”. Segundo ele, “vai ser muito útil para a gente, já colabora muito com a Revista Brasileira, agora vai ter a oportunidade de colaborar mais ainda”.

O acadêmico Ruy Castro comemorou a eleição: “Grande romancista. Representante de uma geração de ficcionistas. A academia sempre teve gente de diversas origens, de todos os lugares, como João do Rio, Pedro Lessa. É uma geração mais jovem que está chegando e tem uma grande contribuição a dar”.

Miriam Leitão, que participou pela primeira vez de uma eleição na ABL, disse que Hatoum é “um romancista de primeira grandeza” e “chega trazendo todos os ecos do Brasil. Um Brasil que vem da Amazônia”.

Para a acadêmica Lilia Schwarcz, Hatoum vai “contribuir demais para a Academia Brasileira de Letras”. Ela ressaltou que o escritor tem uma “voz cidadã, uma voz ética” e que “teve uma votação muito representativa”.

Trajetória e carreira literária

Milton Hatoum nasceu em Manaus, em 1952. Em 1968, mudou-se para Brasília, onde estudou no Colégio de Aplicação da Universidade de Brasília.

Viveu em São Paulo durante a década de 1970, formou-se em arquitetura na Universidade de São Paulo (USP) e desenvolveu pesquisa sob a orientação do geógrafo Milton Santos.

Também lecionou história da arquitetura na Universidade de Taubaté.

Com mais de 500 mil exemplares vendidos e obras traduzidas para 17 países, Hatoum também atuou como tradutor, vertendo para o português títulos como A Cruzada das Crianças (Marcel Schwob), Representações do Intelectual (Edward Said) e, em parceria com Samuel Titan, Três Contos (Gustave Flaubert).

Próximo lançamento

Em outubro, a Companhia das Letras publicará Dança de Enganos, último volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio, inspirada no período da ditadura militar no Brasil.

