Com foco ambiental, Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco recebe inscrições até 10 de agosto; veja como participar

Evento distribuirá R$ 30 mil em prêmios, troféus e certificados. O júri desta edição será composto por artistas gráficos renomados

O IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco está com inscrições abertas até o dia 10/08. Com tema central do evento é "Planeta de todos", com foco em questões ambientais urgentes, utilizando o humor gráfico como ferramenta de mobilização social.

As categorias são Cartum e Quadrinhos (com o tema "Planeta de Todos") e Caricatura (com o subtema "Ambientalistas", homenageando personalidades que atuam na defesa do meio ambiente).

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.sihgpe.org, com envio digital das obras. A divulgação dos vencedores ocorrerá em 9 de dezembro de 2025, durante a abertura da exposição na Caixa Cultural Recife, que ficará em cartaz até 1º de fevereiro de 2026.

Júri e premiação

O evento distribuirá R$ 30 mil em prêmios, troféus e certificados. O júri desta edição será composto por artistas gráficos renomados como:

Ana Luiza Koehler;

Bennê Oliveira;

JBosco;

Juan Francisco Miranda;

Lute;

Omar Zevallos.

O cartunista Samuca Andrade é o organizador do evento.

Serviço

IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco

Tema: Planeta de Todos

Inscrições: de 30 de abril a 10 de agosto de 2025

Site: www.sihgpe.org

Categorias: Cartum e Quadrinhos (tema Planeta de Todos), Caricatura (Tema: Ambientalistas)

Premiação: R$ 30.000,00 em dinheiro + troféus e certificados

R$ 7.000 para os primeiros lugares; R$ 3.000 para os segundos colocados em cada categoria

Divulgação dos premiados: 09 de dezembro de 2025

Exposição: de 09 de dezembro de 2025 a 01 de fevereiro de 2026 na Caixa Cultural Recife.

