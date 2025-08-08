Com foco ambiental, Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco recebe inscrições até 10 de agosto; veja como participar
Evento distribuirá R$ 30 mil em prêmios, troféus e certificados. O júri desta edição será composto por artistas gráficos renomados
O IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco está com inscrições abertas até o dia 10/08. Com tema central do evento é "Planeta de todos", com foco em questões ambientais urgentes, utilizando o humor gráfico como ferramenta de mobilização social.
As categorias são Cartum e Quadrinhos (com o tema "Planeta de Todos") e Caricatura (com o subtema "Ambientalistas", homenageando personalidades que atuam na defesa do meio ambiente).
Como se inscrever?
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.sihgpe.org, com envio digital das obras. A divulgação dos vencedores ocorrerá em 9 de dezembro de 2025, durante a abertura da exposição na Caixa Cultural Recife, que ficará em cartaz até 1º de fevereiro de 2026.
Júri e premiação
O evento distribuirá R$ 30 mil em prêmios, troféus e certificados. O júri desta edição será composto por artistas gráficos renomados como:
- Ana Luiza Koehler;
- Bennê Oliveira;
- JBosco;
- Juan Francisco Miranda;
- Lute;
- Omar Zevallos.
O cartunista Samuca Andrade é o organizador do evento.
Serviço
IV Salão Internacional de Humor Gráfico de Pernambuco
Tema: Planeta de Todos
Inscrições: de 30 de abril a 10 de agosto de 2025
Site: www.sihgpe.org
Categorias: Cartum e Quadrinhos (tema Planeta de Todos), Caricatura (Tema: Ambientalistas)
Premiação: R$ 30.000,00 em dinheiro + troféus e certificados
R$ 7.000 para os primeiros lugares; R$ 3.000 para os segundos colocados em cada categoria
Divulgação dos premiados: 09 de dezembro de 2025
Exposição: de 09 de dezembro de 2025 a 01 de fevereiro de 2026 na Caixa Cultural Recife.