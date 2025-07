Horóscopo, 17/07: Dia favorável a iniciativas, foco profissional e conquistas financeiras

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A quinta-feira, dia 17 de julho, começa com boas energias. A Lua em harmonia com outros astros traz um clima produtivo, entusiasmo e carisma logo pela manhã — ideal para resolver pendências, firmar acordos e avançar em metas pessoais. Confira o horóscopo:

Áries

Hoje a Lua poderosa no seu signo trará incrível incentivo para o seu sucesso! O dia começará com as melhores energias e sorte em matérias de dinheiro e amor. Mas aproveite essa energia positiva logo pela manhã, pois à noite, com a Lunação Minguante, a atmosfera pode mudar, trazendo obstáculos e chateações.

Cor: ROSA Palpite: 59, 14, 04

Touro

Hoje a recomendação das estrelas é ir mais devagar e privilegiar seu bem-estar, tourinho! O dia até começa com bons estímulos e você pode render bastante nas atividades que desempenhar. Deixe as caraminholas de lado para não minar suas energias e procure se valer do seu senso prático para ter um dia produtivo. À noite, desafios podem rolar e a culpa é da Lua, que segue num setor zicado e se estranha com o Sol ao mudar de fase.

Cor: PRETO Palpite: 04, 40, 05

Gêmeos

Vai fundo atrás dos seus interesses e confie em seu taco, pois pode ir mais longe e alcançar o que ambiciona, ainda mais se explorar seu espírito de liderança e versatilidade. O trabalho deve fluir com agilidade e você vai se destacar sem fazer grandes esforços, mas evite distrações mais tarde, pois poderá perder o foco fácil, fácil. Procure agir com mais diplomacia, controle os ímpetos e não deixe o ciúme azedar o clima na vida amorosa, valeu?

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 02, 36, 20

Câncer

Cheias de energia positiva, esta quinta traz sucesso na carreira à vista! Seu brilho será notado, e suas iniciativas podem significar um impulso financeiro. Cuidado com as despesas e mantenha o foco. À noite, controle suas emoções para evitar tensões no romance. Brilhe e prospere, mas com sabedoria!

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 40, 59, 41

Leão

Quinta-feira animadora pela frente! Hoje, novas fontes de realização pessoal e profissional podem surgir. Sua criatividade está em alta, o que pode impulsionar seu trabalho. Se está de férias, prepare-se para surpresas incríveis. Mas, cuidado com os assuntos do coração, há risco de desilusões. Seja esperto, não baixe a guarda! Se está em um relacionamento, é hora de aprimorar a sintonia.

Cor: LARANJA Palpite: 01, 55, 10

Virgem

Melhora nos ganhos à vista! Hoje é perfeito para investir e negociar. Siga seus instintos e colha lucros. Mas lembre-se: não divulgue antes de concretizar e controle os gastos. Seja discreto no trabalho, e à noite, controle seus desejos para evitar contratempos no amor.

Cor: BEGE Palpite: 60, 33, 23

Libra

Suas habilidades de relacionamento brilharão! No trabalho, é possível que encontre parcerias benéficas, especialmente em trabalhos em equipe. Mas, cuidado à noite, pois a oscilação astral pode trazer decepções, principalmente no amor. Mantenha a calma e resolva as diferenças rapidamente.

Cor: MAGENTA Palpite: 45, 18, 21

Escorpião

Quintou com boas energias para conquistas! Confie em seu talento e mostre suas habilidades, pois o reconhecimento e o sucesso estão no ar. Mas, siga com sabedoria, evite pressa e decisões precipitadas. Olho vivo à noite, pois desafios amorosos podem aparecer. Aproveite para reforçar o diálogo com seu amor.

Cor: ROXO Palpite: 03, 30, 57

Sagitário

Hoje seu astral estará em alta e notícias excelentes podem chegar pela manhã. É um bom momento para iniciar algo novo, mas não descuide dos compromissos diários. No amor, seu carisma estará em alta, mas modere as atitudes à noite para não arriscar uma conquista certa. Equilíbrio é a palavra-chave!

Cor: BRANCO Palpite: 36, 56, 11

Capricórnio

O dia favorece o lar e a família. Você terá disposição para cuidar dos interesses domésticos e talvez encontre oportunidades financeiras vantajosas. Apesar de possíveis contratempos, sua paciência e determinação vão ajudá-lo a superá-los. Fique de olho nos obstáculos à noite e trabalhe para minimizar as diferenças com as pessoas amadas.

Cor: LILÁS Palpite: 11, 47, 61

Aquário

As vibes de hoje estão em alta! Sua criatividade e comunicação estão em chamas, tornando este o momento ideal para crescer profissionalmente e prosperar em entrevistas de emprego. Mas cuidado, o terreno amoroso pode ser escorregadio hoje. Mostre sensibilidade e leveza para evitar conflitos à noite.

Cor: CINZA Palpite: 23, 14, 49

Peixes

A Lua abre o dia em sintonia com Mercúrio e garante que o dinheiro virá para o seu bolso, principalmente se souber tirar proveito do seu empenho e das suas ideias inspiradas. Dedicação e criatividade serão seus trunfos para progredir, mas convém ligar o radar ao anoitecer, quando o astral vai dar uma guinada e instabilidades tendem a marcar presença. O convívio com o love pode ficar à mercê de atritos e a recomendação é maneirar nas exigências.

Cor: PINK Palpite: 60, 15, 32