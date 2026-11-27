Relatório da Abin indica que Comando do Litoral Sul, com forte presença em Porto de Galinhas, é a organização que tem maior influência no Estado

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Pelo menos 14 facções criminosas, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC), disputam territórios pelo domínio do tráfico de drogas em Pernambuco. O Comando do Litoral Sul (CLS), com forte presença na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, é a organização que tem maior influência no Estado.

As informações fazem parte do relatório "Cenários do Crime Organizado no Brasil", produzido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) com o objetivo de auxiliar as autoridades na formulação de políticas públicas. Os dados são referentes a junho de 2025, mas foram publicados em documento no começo desta semana.

O estudo indica que o PCC tem relevância alta em Pernambuco. Nacionalmente, o nível dela é considerado moderado - em meio à forte disputa de poder com o Comando Vermelho (CV). Ocorre que, no Estado, organizações criminosas tentam se expandir a partir da aproximação com as duas maiores facções do país.

Na lista de facções locais mapeadas pela Abin também estão o Bonde dos Cachorros, o Bonde da Nike, o Bonde dos Gêmeos, Tropa do Mutley, Bonde do Mete Bala, o Comando do Litoral Norte, o Bonde do Matuto, o Bonde dos Crias, o Primeiro Comando de Ipojuca, o Grupo de Lia do Pó, o Bonde dos Loucos e o Harmonia e Paz nos Quatro Cantos (HP4).

Mas, como pontou a Abin, a CLS (que se chamava Trem Bala) é considerada a mais relevante, pela profissionalização e rápida expansão por municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata nos últimos anos.

"A partir de 2020, a facção teria estreitado vínculos com o CV e criado uma rede própria de abastecimento de drogas e armas [de fogo], o que possibilitou uma rápida expansão territorial", apontou o relatório.

Na avaliação de investigadores da Polícia Civil de Pernambuco, o grupo é bem organizado, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas entre os membros: há "olheiros", vendedores de drogas, gerentes do tráfico, homicidas, "laranjas" que emprestam contas bancárias para a lavagem de dinheiro, chefias e líderes.

A Abin destacou que, em comunidades pobres de Porto de Galinhas, a facção "exerce forte influência criminosa, oprimindo a população local para facilitar a consecução do narcotráfico".

"Nesses locais, a facção proíbe roubos e brigas para permitir a aproximação e o comércio de drogas com os turistas hospedados nas praias. Aqueles que não seguem as ordens do grupo criminoso sofrem ameaças e, em alguns casos, seriam assassinados", informou o documento.

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DESAFIO DE COMBATER O CRIME ORGANIZADO

Na avaliação do professor e pesquisador Armando Nascimento, especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública, o relatório da Abin apresenta um alerta para o país e, particularmente, para Pernambuco.

"O estudo demonstra que o crime organizado não pode mais ser compreendido apenas como uma questão de tráfico de drogas ou de disputas entre grupos criminosos. Estamos diante de organizações que ampliam suas capacidades financeiras, logísticas e territoriais, estabelecem alianças e podem avançar sobre atividades econômicas, relações sociais e estruturas institucionais", disse.

"O alerta precisa chegar à população: os riscos não se limitam aos locais onde ocorrem confrontos ou atividades de tráfico. Podem alcançar a liberdade de circulação, a segurança das famílias, o comércio, os serviços públicos, as escolas e as universidades", completou.

Nascimento destacou que a aproximação do CLS com o Comando Vermelho e do Bonde da União com o PCC configura um ambiente estratégico de atenção elevada.

"Essas conexões podem ampliar a capacidade operacional das organizações e, dependendo da evolução dessas relações, favorecer disputas por territórios e mercados ilícitos", disse.

O pesquisador pontou que a população não precisa entrar em "pânico" diante da presença de facções no Estado, mas deve cobrar políticas públicas efetivas.

"Pernambuco precisa antecipar-se aos riscos, fortalecer a inteligência, integrar os órgãos de segurança, investir em prevenção e desenvolver uma governança capaz de envolver Estado, municípios e instituições da sociedade. As universidades também precisam entrar nessa agenda, protegendo suas comunidades, seus patrimônios, suas informações e a continuidade de suas atividades acadêmicas", finalizou.