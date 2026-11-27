A suspeita teria feito imagens da própria filha e de outra criança que ela cuidava para enviar ao companheiro, os dois foram presos preventivamente

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Uma mulher, de 29 anos, e o companheiro dela, de 44 anos, foram presos suspeitos de gravar e compartilhar imagens de crianças sem roupas para fins sexuais. Uma das vítimas é a filha da própria mulher, que teria encontrado conversas do casal no celular da mãe, além de fotos e vídeos dela. O caso aconteceu nas proximidades do bairro de Rendeiras, em Caruaru.

As investigações começaram após uma denúncia de maus-tratos feita pelo pai biológico da criança. Durante o atendimento na delegacia, a menina relatou à equipe policial que a mãe costumava filmá-la tomando banho e enviar os registros ao padrasto.

A partir do relato, a Polícia Civil solicitou mandados de busca e apreensão dos aparelhos celulares dos investigados. De acordo com a delegada Érica Feitosa, responsável pelo caso, os equipamentos apreendidos foram submetidos à perícia, que confirmou as informações apresentadas pela menina.

As equipes também identificaram uma segunda vítima, que seria uma criança que ficava sob os cuidados da mulher enquanto ela trabalhava como babá.

"Quando a houve a primeira suspeita, a gente já entrou em contato com essa família a fim de que ela afastasse essa funcionária do âmbito familiar, o que foi feito. Posteriormente a gente conversou com a família e expôs o que de fato foi encontrado", explica a delegada.

Investigação

Segundo a polícia, as imagens eram utilizadas pelo casal para fins sexuais. A investigação reuniu os elementos encontrados nos aparelhos e solicitou a prisão preventiva dos dois suspeitos, cumprida na quarta-feira (25).

Ainda não foi possível determinar há quanto tempo os crimes eram praticados nem se outras crianças foram vítimas. Segundo a delegada, alguns aparelhos foram completamente restaurados, o que impossibilitou a recuperação de parte dos dados.

“Tem aparelho que foi totalmente resetado, que não conseguimos ter acesso. A gente não sabe há quanto tempo faz, não sabe se teve outras vítimas. A gente simplesmente trabalhou com o que tem, que eram os aparelhos, visto que os autores não confessam.”

A delegada também destacou que as informações sobre as vítimas estão sendo preservadas para evitar a identificação das crianças e a exposição de suas histórias.

