Segundo foragido foi recapturado em uma chácara em Abreu e Lima na quarta-feira (25). O terceiro, Felipe Silva de Lima, ainda está sendo procurado

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Doze dias após a fuga de três detentos do Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), localizado no Recife, o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Paulo Paes, reconheceu que houve falha de segurança e reforçou que um processo administrativo apura responsabilidades.

"Houve uma falha. No dia seguinte à fuga, o diretor do presídio e o chefe de segurança foram exonerados. Um processo administrativo está em curso e tem prazo de 20 dias úteis para ser concluído. Não podemos antecipar conclusões, pois tudo está sendo investigado. Caso sejam identificados indícios de envolvimento de algum servidor, o caso será encaminhado à Corregedoria", declarou.

A afirmação foi feita em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (26), na sede da Polícia Civil, para detalhar a captura do segundo foragido. Ângelo Emauro de Almeida Lima, de 38 anos, foi localizado em uma chácara situada no bairro de Fosfato, em Abreu e Lima, no Grande Recife, na quarta-feira (25). Ele é o homem que aparece de botas nas imagens da fuga e foi o primeiro a pular o muro do presídio.

"Recebemos informações sobre o possível paradeiro do foragido e montamos uma operação para realizar a captura. Utilizamos drones para monitorar a movimentação no interior da residência e, após confirmar que ele estava no imóvel, realizamos o cerco tático. Ao perceber que não tinha possibilidade de fuga, ele decidiu se entregar, sem oferecer resistência", disse o delegado José Tenório, titular do Grupo de Operações Especiais (GOE).

Segundo o delegado, o detento possui uma extensa ficha criminal e é considerado de alta periculosidade. Entre os registros estão três procedimentos relacionados a homicídios, incluindo um duplo homicídio contra um casal, além de roubo, receptação e posse ilegal de arma de fogo. Ele também responde por tentativa de homicídio contra policiais militares, após um confronto ocorrido em 2024, durante uma abordagem policial.

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A fuga ocorreu após os presos pularem o muro do presídio na manhã de 14 de novembro. A unidade faz parte do Complexo Prisional do Curado, localizado no bairro do Sancho. Um dos fugitivos foi capturado pouco depois.

O policial militar responsável pela guarita próxima ao muro onde os detentos fugiram foi autuado em flagrante por abandono de posto e fuga culposa de preso ainda no sábado. Na audiência de custódia, A Justiça concedeu a liberdade provisória.

Já o policial penal Wagner Valentim Almeida foi substituído por Marcelo Henrique Monteiro Pinto na direção da unidade.

Paulo Paes afirmou que outras medidas foram adotadas para evitar novas fugas, mas que não iria detalhar por questões de segurança.

O terceiro foragido, identificado como Felipe Silva de Lima, ainda está sendo procurado pela polícia.