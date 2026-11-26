Eliane Ramalho Roque foi executada a tiros em frente a própria residência e polícia investiga se há relação com o prêmio recém recebido de R$ 1 milhão

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A corretora de imóveis Eliane Ramalho Roque, de 44 anos, foi morta a tiros em frente a própria casa em Serrita, no Sertão de Pernambuco. Recentemente, em agosto deste ano, a vítima havia sido sorteada para receber um prêmio de R$ 1 milhão, a polícia investiga se há relação entre os fatos.

Nesta terça-feira (24), Eliane foi surpreendida por uma pessoa encapuzada usando roupas pretas que atirou contra ela e fugiu em uma caminhonete preta. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a Polícia Civil, apesar do ocorrido não ter características de latrocínio, o celular da vítima está sendo investigado para apurar possíveis ameaças que ela possa ter recebido.

Além de corretora, Eliane já havia se candidatado como vereadora nas eleições de 2024 no município de Cedro, pelo Partido Liberal (PL), mas não foi eleita. Ela era conhecida na cidade e nas redes sociais como "Galega de Ouro".

