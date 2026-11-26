Homicídio, que ocorreu há mais de 11 anos, continua sem desfecho. Na quarta-feira (25), Justiça arquivou processo contra acusado por falta de provas

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A família do professor e coordenador pedagógico José Bernardino da Silva Filho, o Betinho, de 49 anos, vai procurar o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) para cobrar uma nova investigação sobre o assassinato dele. Na quarta-feira (25), a Justiça decidiu arquivar o processo contra o réu, Raphael Gouveia Thorpe, por falta de provas.

Em entrevista à coluna Segurança, Sandra Pereira, uma das irmãs de Betinho, afirmou que irá na próxima semana ao Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no bairro da Joana Bezerra, área central do Recife, para saber detalhes do caso e pedir que a Polícia Civil reabra as investigações.



"A família de Betinho não está aceitando esse resultado [arquivamento]. A gente vai lutar para voltar a investigação, porque alguém matou Betinho. E cadê as provas? Cadê as digitais da pessoa que matou?", questionou a irmã do professor.

O corpo de Betinho foi encontrado sem roupas e com um fio enrolado no pescoço no apartamento onde ele vivia, no Edifício Módulo, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, em 16 de maio de 2015. O professor trabalhava no Colégio Agnes.

A primeira investigação apontou que dois estudantes (na época com 17 e 19 anos) teriam matado Betinho. Eles foram considerados suspeitos depois que uma perícia do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) indicou que impressões digitais deles haviam sido encontradas na cena do crime.

Posteriormente, duas perícias - uma da Polícia Federal e outra do Instituto de Criminalística - apontaram que as digitais não eram dos estudantes. Numa revisão, os peritos papiloscopistas do laudo inicial reconheceram o erro. Esse processo acabou arquivado em 2019.

No segundo inquérito, concluído em 2024, a Polícia Civil indicou Raphael Gouveia Thorpe como o autor do crime. Ele mantinha um relacionamento estável com a vítima.

Segundo a polícia, o acusado teria matado Betinho depois que os dois beberam cervejas e assistiram filmes pornôs no quarto da vítima. Cuecas foram encontradas no local, indicando que eles podem ter tido relações sexuais. Marcas de pancadas na cabeça, possivelmente com uso de ferro de passar roupas, foram identificadas no corpo. A morte teria ocorrido por estrangulamento.

Mas, após a fase de audiências de instrução e julgamento, a promotora Eliane Gaia pontuou que a acusação se sustentou no fato de o perfil genético do acusado ter sido identificado no apartamento da vítima. No entanto, como informado em depoimentos, Raphael mantinha um relacionamento amoroso e frequentava diariamente a casa da vítima.

No dia em que o corpo foi encontrado, Raphael foi ao apartamento da vítima e teve dificuldade para entrar. Um morador e parente do síndico ouviu o barulho e foi ao local ajudar. Ao encontrarem Betinho morto, o acusado fugiu. Em depoimento, ele alegou que havia ficado em choque. Uma testemunha disse que, pela forma como o corpo foi achado, mais de uma pessoa poderia ter cometido o crime.

A promotora afirmou, nas alegações finais, que funcionários do prédio reconheceram que havia pontos cegos no sistema de videomonitoramento e que qualquer pessoa que conhecesse a rotina e a disposição dos equipamentos poderia entrar no edifício pela lateral ou pelas escadas sem ser captada pelas lentes das câmeras.

Diante das provas frágeis, o MPPE opinou por não levar Raphael a júri popular. O juiz José Carlos Vasconcelos Filho, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, concordou que as provas eram frágeis e decidiu pela impronúncia do réu e pelo arquivamento do processo.

"A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria", sentenciou o magistrado.