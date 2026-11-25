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No hábito de acompanhar diariamente as redes sociais, Eduarda (nome fictício) se distrai com trechos de novelas, pegadinhas e até dicas de restaurantes. Aos 85 anos, passa cada vez mais tempo diante da tela do celular, especialmente nos momentos de descanso. Em um desses momentos de lazer, ela se deparou com uma "oportunidade" de aumentar o dinheiro da conta bancária sem fazer esforço.

Um vídeo, com imagens de um artista de TV, apresentava uma proposta de investimento que parecia bastante interessante. A promessa era de lucros elevados em pouco tempo. Com o relato do famoso garantindo que aquela era uma oportunidade imperdível, Eduarda não teve dúvidas de que deveria investir parte das economias para duplicar ou até triplicar o saldo da conta bancária que mantinha em conjunto com a filha.

A idosa acessou o site indicado no vídeo, informou os dados pessoais e começou a transferir quantias. Não demorou muito para o sonho virar pesadelo. A filha começou a questionar a mãe sobre as frequentes retiradas de valores da conta conjunta. Eduarda, porém, repetia que ela não deveria se preocupar, porque o dinheiro estava sendo investido.

Desconfiada, a filha decidiu entender melhor do que se tratava. Quando a mãe mostrou o site, não teve dúvidas: era golpe. Eduarda insistiu que não e apresentou o vídeo do artista famoso. A filha, então, percebeu que havia outro indício da fraude: as imagens do artista tinham sido produzidas com o uso de inteligência artificial.

O caso de Eduarda está longe de ser isolado. Os golpes virtuais atingem vítimas de diferentes idades, mas os idosos estão entre os grupos mais vulneráveis. Os prejuízos variam de valores relativamente baixos a quantias milionárias. Há casos registrados pela polícia em Pernambuco que chegam a R$ 1,5 milhão.

"Todas as classes são atingidas. Esses falsos sites de investimentos são muito organizados, as vítimas acreditam e começam a fazer aportes em dinheiro. Em alguns casos, há um retorno inicial, mas depois surgem os altos prejuízos", explicou a delegada Lígia Cardoso, da Polícia Civil de Pernambuco.

A mais recente edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada em julho, apontou que 346.753 casos de estelionato por meio eletrônico foram registrados pela polícia no Brasil em 2025. O aumento foi de 20,6% em comparação com o ano anterior. Os números, porém, não representam necessariamente a dimensão real do problema, já que casos não comunicados às autoridades ficam fora das estatísticas.

Estudo realizado pela Silverguard, empresa de inteligência contra golpes financeiros, indicou que pessoas com 60 anos ou mais são as principais vítimas. Em média, cinco vezes mais que os jovens (faixa etária entre 18 e 29 anos).

Defensoria atua para ajudar idosos a recuperar dinheiro perdido

O crescimento dos golpes virtuais também tem se refletido na procura por atendimento na Defensoria Pública de Pernambuco (DPPE), que faz um trabalho fundamental na assistência jurídica a quem não tem recursos para pagar por advogados.

Segundo o subdefensor criminal da Capital, José Fabrício Lima, a instituição tem recebido cada vez mais demandas relacionadas a fraudes eletrônicas, principalmente na área de defesa do consumidor. Realidade que vem se repetindo em defensorias de todo o país.

Os relatos envolvem desde empréstimos consignados que os idosos afirmam não ter contratado até descontos indevidos em benefícios previdenciários e transferências bancárias realizadas após abordagens de criminosos.

Entre as fraudes mais recorrentes nos atendimentos da Defensoria estão os golpes do falso familiar pelo WhatsApp, em que criminosos utilizam fotos de parentes e pedem transferências de dinheiro com urgência; da falsa central bancária, quando os golpistas se passam por funcionários de instituições financeiras para obter dados da vítima; e as contratações irregulares de empréstimos consignados.

Também aparecem casos de falsos investimentos, leilões fraudulentos e até criminosos que se apresentam como advogados, prometendo liberar valores de processos judiciais mediante pagamento antecipado.

"Muitos idosos entraram nesse ambiente às pressas: a pandemia levou idosos a ingressarem no meio digital, muitas vezes sem o preparo necessário, o que os expôs a riscos ainda maiores", explicou o defensor.

Lima também apontou a renda previsível dos benefícios previdenciários e a facilidade de acesso ao crédito como fatores que tornam esse público um alvo atraente para os criminosos.

Além disso, os golpistas exploram a confiança, a cordialidade e até o medo das vítimas. "A pressão para decidir na hora impede a pessoa de checar a história. A vergonha também faz com que muitos não contem o que aconteceu, e essa demora reduz as chances de recuperar o dinheiro", afirmou.

Na Defensoria Pública, em todo o país, o atendimento é gratuito para quem não tem condições de pagar um advogado, e as pessoas com mais de 60 anos têm prioridade, conforme prevê o Estatuto da Pessoa Idosa. Na primeira conversa, a equipe procura reconstruir o que aconteceu, reunir documentos e identificar as medidas que podem ser adotadas, tanto pela via extrajudicial quanto judicial.

"Uma das primeiras orientações é agir rápido. A vítima deve avisar o banco imediatamente, pedir o bloqueio da conta, do cartão e do aplicativo, além de registrar um boletim de ocorrência", orientou José Fabrício.

Nos casos envolvendo transferências via Pix, a recomendação é acionar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), diretamente pelo aplicativo da instituição financeira. Também é importante guardar comprovantes de transferências, extratos bancários, capturas de tela de conversas e protocolos de atendimento.

Já nas situações de empréstimos consignados não reconhecidos, o idoso deve consultar o extrato de empréstimos na plataforma Meu INSS, contestar a contratação e solicitar à instituição financeira uma cópia do contrato.

Quando não há solução administrativa, a Defensoria pode recorrer à Justiça. Entre as medidas estão ações para declarar a inexistência de dívidas ou a nulidade de contratos fraudulentos, suspender descontos nos benefícios previdenciários e buscar a devolução dos valores retirados indevidamente. Também podem ser solicitadas indenizações por danos materiais e morais, dependendo das circunstâncias de cada caso.

"O banco tende a responder quando aprova transações atípicas, fora do perfil do cliente, não monitora contas utilizadas por golpistas ou libera empréstimos consignados sem prova válida de que o idoso consentiu", pontuou o defensor público.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que fraudes praticadas por terceiros podem fazer parte dos riscos da atividade bancária. Isso não significa, porém, que toda fraude resulte automaticamente na responsabilização do banco. É necessário analisar se houve falha nos mecanismos de segurança e monitoramento da instituição.

O trabalho da Defensoria também pode alcançar situações que envolvem um número maior de vítimas. Em casos de práticas abusivas que atingem aposentados e pensionistas, a instituição pode atuar coletivamente e propor ações civis públicas para buscar a proteção dos consumidores prejudicados.

O atendimento da Defensoria Pública é gratuito em todo o Brasil. Em Pernambuco, pode ser agendado no site defensoria.pe.def.br/enderecos. Também é possível marcar presencialmente na sede cível da Capital, localizada na Avenida Manoel Borba, 640, Boa Vista, área central do Recife. O horário é das 8h às 13h.

Informações sobre golpes virtuais - JC

Reforço às dicas de segurança

A delegada Lígia Cardoso reforçou os cuidados que todos devem ter para não cair em golpes virtuais.

"Primeiro de tudo é manter a calma em qualquer situação. No caso do golpe do falso parente, por exemplo, confirme antes com a própria pessoa ou alguém próximo se ela realmente mudou de número e está precisando de ajuda. Sempre desconfie quando um número diferente for usado no WhatsApp com a foto de alguém que você conhece e essa pessoa estiver pedindo dinheiro com urgência", pontuou.

Uma dica importante da polícia é nunca clicar em links ou baixar aplicativos indicados por desconhecidos. "E nos casos de propostas de investimento, faça uma pesquisa completa sobre a empresa. Veja se há denúncias no 'Reclame Aqui'. Isso tudo vai diminuir as chances da pessoa ser vítima de golpe pela internet", ressaltou a delegada.

Outro alerta é para os sites que exploram temas como consultas ao FGTS e simuladores de antecipação do saque-aniversário, modalidade que permite ao trabalhador retirar parte do saldo anualmente e que tem sido usada como isca para atrair vítimas em busca de renda extra.

Um levantamento nacional identificou 1.260 domínios registrados associados a golpes contra idosos que buscam informações na internet sobre benefícios, direitos e empréstimos. Desse total, 364 (28,9%) já estavam ativos, com páginas preparadas para atrair vítimas e coletar dados pessoais e financeiros. Parte desses endereços reproduz a identidade visual de marcas conhecidas, como órgãos públicos e companhias de crédito consignado, aumentando os riscos para os usuários.

A análise foi realizada pela consultoria brasileira Redbelt Security, especializada em cibersegurança, entre novembro de 2025 e fevereiro de 2026. As páginas imitam canais oficiais, com logotipos copiados, layouts semelhantes e navegação estruturada para reduzir a desconfiança dos usuários.

Por trás dos números e dos prejuízos financeiros, há histórias de pessoas que muitas vezes perdem a confiança para utilizar serviços que fazem parte da rotina. Para muitos idosos, o golpe representa ainda o medo de admitir que foram enganados e a dificuldade de saber a quem recorrer.

Nesse cenário, o trabalho da Defensoria Pública representa a possibilidade de acolhimento, orientação e defesa dos direitos de quem não pode enfrentar sozinho as consequências de uma fraude.