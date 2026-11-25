Decisão, nesta quarta-feira (25), atendeu ao parecer do MPPE, que pediu a absolvição de Raphael Gouveia Thorpe. Réu mantinha relacionamento com vítima

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A Justiça decidiu arquivar o processo contra o acusado de matar o professor e coordenador pedagógico José Bernardino da Silva Filho, o Betinho, de 49 anos. Em decisão publicada nesta quarta-feira (25), o juiz José Carlos Vasconcelos Filho, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, pontuou que faltam provas para levar Raphael Gouveia Thorpe a júri popular.

"A instrução processual penal revelou-se frágil e insuficiente para demonstrar que o réu foi o autor ou coautor do homicídio. A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria", pontuou o magistrado, na sentença.

A decisão atendeu ao parecer do Ministério Público de Pernambuco (MPPE). Como revelou o Jornal do Commercio, a promotora Eliane Gaia afirmou que os indícios eram insuficientes para vincular Raphael, de forma segura, ao crime.

O corpo de Betinho foi encontrado sem roupas e com um fio enrolado no pescoço no apartamento onde ele vivia, no Edifício Módulo, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, em 16 de maio de 2015. O professor trabalhava no Colégio Agnes.

A mais recente investigação da Polícia Civil, concluída em 2024, apontou Raphael como o responsável pelo crime. Ele mantinha um relacionamento estável com a vítima.

Segundo o inquérito, o acusado teria matado Betinho depois que os dois beberam cervejas e assistiram filmes pornôs no quarto da vítima. Cuecas foram encontradas no local, indicando que eles podem ter tido relações sexuais. Marcas de pancadas na cabeça, possivelmente com uso de ferro de passar roupas, foram identificadas no corpo. A morte teria ocorrido por estrangulamento.

Com base na investigação, o MPPE denunciou Raphael por homicídio duplamente qualificado (emprego de tortura e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima).

Mas, após a fase de audiências de instrução e julgamento, a promotora Eliane Gaia pontuou que a acusação se sustentou no fato de o perfil genético do acusado ter sido identificado no apartamento da vítima. No entanto, como informado em depoimentos, Raphael mantinha um relacionamento amoroso e frequentava diariamente a casa da vítima.

"Em seu interrogatório judicial, o réu explicou de forma verossímil que costumava deixar pertences pessoais, incluindo roupas íntimas, guardadas no apartamento da vítima. Portanto, a presença de suas impressões digitais e de seu material genético no local do crime não comprova sua presença no momento da execução do homicídio, mas sim reflete, unicamente, a convivência e o livre acesso decorrentes do relacionamento estável", destacou a promotora nas alegações finais à Justiça.

No dia em que o corpo foi encontrado, Raphael foi ao apartamento da vítima e teve dificuldade para entrar. Um morador e parente do síndico ouviu o barulho e foi ao local ajudar. Ao encontrarem Betinho morto, o acusado fugiu. Em depoimento, ele alegou que havia ficado em choque. Uma testemunha disse que, pela forma como o corpo foi achado, mais de uma pessoa poderia ter cometido o crime.

A promotora afirmou, nas alegações finais, que funcionários do prédio reconheceram que havia pontos cegos no sistema de videomonitoramento e que qualquer pessoa que conhecesse a rotina e a disposição dos equipamentos poderia entrar no edifício pela lateral ou pelas escadas sem ser captada pelas lentes das câmeras.

"A premissa de que apenas o acusado teria ingressado no prédio na noite dos fatos carece de certeza técnica absoluta. Quanto à alegada fuga do réu ao deparar-se com o corpo do companheiro, o próprio acusado justificou, em juízo, de forma compreensível, que, ao se deparar com a cena grotesca de seu parceiro desfigurado, entrou em absoluto estado de choque e pânico por nunca ter presenciado uma pessoa morta, optando por correr do local, tendo demonstrado arrependimento sincero em relação a essa conduta", citou o juiz.

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INVESTIGAÇÕES DO CASO BETINHO

Raphael foi denunciado à Justiça após a reabertura do inquérito determinada pela Justiça. Em 2019, dois alunos do Colégio Agnes (na época com 17 e 19 anos) foram absolvidos das acusações.

Os estudantes foram considerados suspeitos depois que uma perícia do Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB) indicou que impressões digitais deles haviam sido encontradas na cena do crime.

Posteriormente, duas perícias - uma da Polícia Federal e outra do Instituto de Criminalística - apontaram que as digitais não eram dos estudantes. Numa revisão, os peritos papiloscopistas do laudo inicial reconheceram o erro.

Raphael chegou a ser investigado e era considerado o principal suspeito no primeiro inquérito conduzido pelo delegado Alfredo Jorge. Mas o erro no laudo das impressões digitais tirou ele do foco da investigação.