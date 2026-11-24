Quase R$ 24 milhões foram liberados desde fevereiro pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Não há data para Estado lançar licitação

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As mortes em ações policiais continuam crescendo em Pernambuco. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 86 casos foram registrados entre janeiro e outubro deste ano. A alta é de 28% em comparação com o mesmo período de 2025, quando foram somados 67 óbitos. Desde fevereiro, o governo federal liberou verba milionária para a compra de câmeras corporais para a Polícia Militar, mas o Estado ainda não tem data para abrir a licitação.

Somente em setembro deste ano, 13 mortes em ações policiais foram registradas oficialmente. O número é mais do que o dobro do contabilizado no mesmo período de 2025, quando houve seis óbitos. No mês passado, outros 13 casos foram somados. A alta vem sendo observada desde 2025, ano em que o Estado registrou 90 óbitos (34,3% a mais em comparação com 2024).

Mesmo com as cobranças do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a SDS e a Polícia Militar permanecem em um lento processo de preparação da licitação para aquisição das bodycams, como os equipamentos corporais também são chamados.

O uso das câmeras é fundamental para garantir a transparência das ações policiais, permitindo esclarecer se houve excessos por parte dos profissionais da segurança pública. O valor de quase R$ 24 milhões foi repassado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública à SDS por meio de convênio, após o Estado ser selecionado em edital nacional lançado em 2024.

A verba federal prevê a aquisição de 1.463 equipamentos corporais, número bem abaixo do efetivo de cerca de 19 mil policiais militares na ativa.

Ainda assim, representa um avanço em relação à transparência, visto que atualmente o Estado só conta com 187 bodycams adquiridas na gestão Paulo Câmara. Mesmo assim, essas câmeras não enviam imagens e sons em tempo real para uma central, e a tecnologia é obsoleta, inclusive com registro constante de perdas de gravações.

O QUE DIZ A SDS E A POLÍCIA MILITAR?

Questionadas pela reportagem sobre o atraso na licitação das bodycams, a SDS e a Polícia Militar não informaram prazo estimado para a abertura do processo. Em nota, informaram que atualmente o "Estudo Técnico Preliminar (ETP) encontra-se em fase final de elaboração, restando apenas a revisão pela Diretoria de Tecnologia da Corporação".

A nota informou ainda que a Divisão de Apoio Técnico em Compras já concluiu o Termo de Referência e o Mapa de Riscos, documentos que integram a fase de planejamento da contratação.

"A expectativa é que, nos próximos meses, seja iniciado o procedimento licitatório propriamente dito, dando continuidade às etapas necessárias à aquisição dos equipamentos", finalizou.

A previsão inicial é de que 72,7% dos equipamentos sejam utilizados pela Polícia Militar na Região Metropolitana do Recife, onde se concentra a maior parte do efetivo. Já 27,3% deverão ser destinados aos policiais no interior.