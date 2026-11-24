Levantamento aponta expansão do Comando Vermelho no Norte e Nordeste e crescimento do Terceiro Comando Puro como contramão ao PCC e ao CV

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A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) identificou 31 organizações criminosas consideradas relevantes e 75 células estaduais em um levantamento sobre o cenário do crime organizado no Brasil. O estudo foi apresentado na segunda-feira (23) aos órgãos que integram o Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin).

Intitulado Cenários do Crime Organizado no Brasil, o material aponta a consolidação de três grupos com atuação nacional, a expansão do Comando Vermelho (CV) nas regiões Norte e Nordeste e o crescimento do Terceiro Comando Puro (TCP) como uma terceira força entre as principais organizações criminosas do país.

De acordo com a Abin, o levantamento utilizou uma metodologia desenvolvida em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) para identificar as organizações consideradas "mais relevantes" na dinâmica criminal brasileira.

Foram avaliados critérios como influência territorial, capacidade econômica e operacional dos grupos, deixando de fora organizações com atuação mais restrita. O estudo identificou presença "relevante" do Primeiro Comando da Capital (PCC) em 22 unidades da Federação, do CV em 19 e do TCP em quatro estados.

Ao todo, foram mapeadas 75 células estaduais com base no mesmo critério de relevância. Parte dessas estruturas está vinculada a organizações com atuação nacional e interestadual.

CV avança no Norte e Nordeste

Segundo o levantamento, o PCC tem integrantes em 28 países e mantém presença relevante em praticamente todo o território brasileiro. A Abin descreveu a organização como a facção de maior sofisticação operacional, financeira e logística entre os grupos analisados.

A agência avalia que o PCC segue como um dos principais atores do crime organizado no país, mas tem direcionado cada vez mais esforços ao tráfico internacional de drogas e à atuação em áreas estratégicas para o transporte de entorpecentes.

Já o Comando Vermelho ampliou sua presença principalmente nos estados do Norte e Nordeste. Para a Abin, o avanço da facção está relacionado ao aumento dos índices de homicídio registrados nessas regiões ao longo da última década. O grupo foi classificado como o principal indutor de violência e extorsão entre as organizações avaliadas.

TCP cresce

O Terceiro Comando Puro também aparece no levantamento como uma organização em expansão nacional. Conforme a Abin, o crescimento ocorre a partir de alianças entre lideranças criminosas do Rio de Janeiro e grupos de outras unidades da Federação.

A pesquisa aponta que o TCP passou a representar uma alternativa para organizações locais que procuram evitar o alinhamento com o PCC ou o Comando Vermelho. O estudo também identificou a permanência de "grupos locais relevantes". Em oito estados, essas organizações aparecem como predominantes. O CV lidera em sete estados, enquanto o PCC ocupa essa posição em seis.

Organizações ampliam exploração econômica

Outro fenômeno identificado pela Abin foi a diversificação das atividades econômicas de grupos criminosos em territórios sob seu controle. A agência descreve essa prática como uma reprodução de métodos tradicionalmente associados às milícias.

Parte das organizações analisadas passou a ampliar suas fontes de receita com a exploração de serviços, extorsão de comerciantes e moradores, cobrança de taxas e controle de atividades econômicas locais.

O levantamento também dividiu as unidades da Federação de acordo com o grau de polarização entre organizações criminosas. Foram identificados dois estados unipolares, oito bipolares, nove tripolares e sete multipolares. As classificações buscam medir o nível de concentração ou de disputa entre grupos criminosos em cada território.

Os responsáveis pelo estudo ressaltam, porém, que a presença de um número maior de organizações em determinada região não significa necessariamente mais violência ou conflitos. Segundo eles, a dinâmica criminal depende das características de cada grupo e das relações estabelecidas entre as organizações.

Para a Abin, os resultados demonstram que as estruturas, estratégias e formas de atuação das organizações criminosas variam significativamente entre os estados. Por isso, a agência avalia que o poder público precisa compreender as particularidades de cada grupo para desenvolver estratégias de enfrentamento mais eficientes.

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