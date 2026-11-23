Em decisão unânime, Cremepe puniu Marcelo Alves Vasconcelos, que responde pelo crime de homicídio qualificado. Ele ainda pode recorrer ao CFM

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O médico Marcelo Alves Vasconcelos, acusado pela morte de uma paciente após procedimento conhecido como "harmonização do bumbum", realizado no Recife, teve o registro profissional cassado. A decisão do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) foi unânime. Marcelo ainda pode recorrer.

O processo ético-profissional começou a ser apurado em 2025 após denúncia de familiares da comerciante Adriana Barros Lima Laurentino, de 46 anos. Ela foi encontrada morta cerca de 24 horas após passar pela aplicação de 360 ml de polimetilmetacrilato, conhecido popularmente como PMMA. A substância é proibida para fins estéticos e reparadores pelo Conselho Federal de Medicina (CFM).

Na decisão pela punição ao médico, o Cremepe levou em consideração, entre outros pontos, que Marcelo assumiu riscos ao utilizar um volume elevado de PMMA em um procedimento estético, em desacordo com as normas vigentes à época dos fatos. O Conselho também considerou que ele continuou defendendo a realização do procedimento.

Procurado pelo Jornal do Commercio, Marcelo se pronunciou por e-mail. Ele declarou que recebeu com "seriedade" a decisão tomada no último dia 10 de novembro.

"Vou recorrer ao Conselho Federal de Medicina, instância competente para reexaminar o processo, porque acredito nas razões da minha defesa. Respeitar as instituições e exercer meu direito de defesa são compromissos que mantenho com a mesma responsabilidade", afirmou.

"Hoje, minha dedicação está em projetos de educação, gestão e desenvolvimento de carreira. Os argumentos da defesa serão apresentados nos processos, e não pela imprensa. Em respeito às instituições e às pessoas envolvidas, não vou expor informações do caso", complementou.

A "harmonização do bumbum" foi realizada numa clínica localizada no bairro do Pina, Zona Sul da capital pernambucana, em 11 de janeiro de 2025. O laudo tanatoscópico indicou que a paciente morreu em decorrência de uma embolia pulmonar, condição grave que já atingiu outras vítimas que receberam injeções de PMMA na região glútea.

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O QUE APONTOU A INVESTIGAÇÃO



Conforme revelado pelo JC, a investigação da Polícia Civil apontou que o médico não realizou exames prévios na paciente, que possuía uma infecção. Na avaliação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Marcelo assumiu o risco ao realizar o procedimento, visto que tinha conhecimento da possibilidade de intercorrências provocadas pelo uso do PMMA.

Em manifestação ao Cremepe, Marcelo argumentou que a paciente havia sido informada, de forma oral e por escrito, sobre os riscos envolvidos no procedimento. Destacou ainda que a causa da morte teria sido atribuída a um choque séptico decorrente de infecção urinária, embora, segundo ele, a paciente não apresentasse sintomas no momento da "harmonização".

A investigação identificou que, em dezembro de 2024, Adriana visualizou uma postagem no Instagram da empresa "Bodyplastia - Harmonização Corporal", que contava com mais de 130 mil seguidores. Na ocasião, ela entrou em contato por meio de um link fornecido na página e demonstrou interesse em realizar a consulta com o médico, pagando R$ 500 antecipadamente. O procedimento teria custado R$ 21 mil.

Após a morte da paciente, diante da repercussão, o Cremepe informou que o médico não tinha inscrição ativa para exercer a medicina em Pernambuco, apesar de atuar no Estado.

PROCESSO CRIMINAL

Marcelo, que responde por homicídio qualificado (motivo torpe/ganância), foi preso preventivamente em junho deste ano, depois de ficar dois meses foragido. Posteriormente, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) concedeu habeas corpus. O processo corre sob sigilo.