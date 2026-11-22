PMPE confirmou marcas de disparos em uma residência e recolheu projéteis; jovem de 28 anos foi assassinado na Ilha Joana Bezerra

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*Com informações do repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal

Um ataque a tiros assustou moradores da comunidade do Coque, na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife, nas primeiras horas da manhã deste domingo (22). Segundo informações apuradas pelo repórter Rodrigo de Luna, da TV Jornal, criminosos teriam chegado à região em um carro branco e efetuado diversos disparos contra imóveis e veículos.

Em nota enviada ao Jornal do Commercio, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) confirmou que equipes do 16º Batalhão foram acionadas na manhã deste domingo para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro de São José, também na área central da capital.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram diversas marcas de tiros na parede de uma residência. Segundo a corporação, não foram identificadas vítimas nem testemunhas no endereço atendido pelas equipes.

Os projéteis encontrados foram recolhidos e encaminhados à Central de Plantões da Capital. A investigação ficará sob responsabilidade da Polícia Civil.

De acordo com informações levantadas pela TV Jornal, foram encontrados vestígios de disparos de diferentes calibres, com suspeita de utilização de armamento de uso restrito, incluindo fuzil. A Polícia Militar, no entanto, não detalhou os calibres dos projéteis recolhidos.

Polícia investiga homicídio próximo a local dos disparos

Horas antes dos disparos relatados na comunidade, um jovem identificado pela reportagem da TV Jornal como Lucas Oliveira da Silva foi morto a tiros nas proximidades.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) confirmou o registro de um homicídio consumado neste domingo (22), na Ilha Joana Bezerra. Segundo a corporação, a vítima era um homem de 28 anos, atingido por disparos de arma de fogo em via pública. Ele morreu no local.

O caso foi registrado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para investigar o crime, identificar os responsáveis e esclarecer sua motivação.

Apesar da proximidade temporal entre os episódios, as autoridades não confirmaram qualquer relação entre o homicídio e o ataque a tiros relatado na comunidade.