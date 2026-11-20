De acordo com informações preliminares da Secretaria de Estado da Polícia Militar, o turista foi baleado na Lapa, na madrugada desta sexta-feira, 20

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Um turista estrangeiro foi baleado na Lapa, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, 20. De acordo com informações preliminares da Secretaria de Estado da Polícia Militar, ele teria reagido a uma tentativa de roubo. A vítima foi levada ao Hospital Souza Aguiar, mas morreu.

O homem foi socorrido por policiais do 5° BPM (Praça da Harmonia) na Rua dos Inválidos. Os criminosos que atacaram o turista fugiram. O caso está sendo investigado pela 4ª DP (Praça da República).

Segundo o Hospital Souza Aguiar, o turista foi atendido e encaminhado para cirurgia, mas não resistiu. Ele estava sem identificação. O corpo foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde será identificado.

Segundo reportagem do RJTV, os policiais que socorreram a vítima foram avisados do caso por um funcionário de um bar do local. Ele relatou ter ouvido de testemunhas que o turista foi abordado por dois homens em uma motocicleta vermelha, um deles com o rosto coberto. Foi o homem na garupa quem atirou contra o estrangeiro.

Ainda de acordo com a reportagem da TV Globo, o turista foi encontrado pelo policial sem celular e sem documentos. Ele tinha dificuldade para falar e não conseguiu descrever o que aconteceu.