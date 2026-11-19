Vinte pessoas são investigadas por participação no esquema criminoso em 2023. Nesta quinta-feira (19) só foram cumpridos mandados de busca e apreensão

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Uma operação da Polícia Civil, deflagrada nesta quinta-feira (19), mira suspeitos de participação num esquema de fraude no concurso público do Banco do Brasil. As provas foram realizadas em 2023 e alguns dos candidatos envolvidos no crime foram aprovados.

As investigações tiveram início em setembro de 2025, após a polícia receber informações de que candidatos no Recife participaram da fraude no concurso público. O delegado Júlio César Pinheiro, da 1ª Delegacia de Combate à Corrupção, apresentou detalhes do inquérito.

"A princípio, uma análise de comparação de gabarito levou a identificação de dois candidatos que teriam fraudado a prova, pois apresentou uma coincidência improvável, tanto na prova objetiva quanto na prova discursiva. Com relação à prova discursiva, são citações extremamente difíceis de serem reproduzidas por outras pessoas se não tivessem recebendo de uma maneira externa a mesma informação", explicou. delegado.

"Submeti ao exame grafotécnico elaborado pelo Instituto de Criminalística a análise das assinaturas, entre a pessoa que fez a prova e documentos oficiais daquela pessoa. Com quatro pessoas foram constatadas divergência categórica entre as assinaturas, ou seja, alguns dos investigados nem a prova foram fazer. Outras pessoas foram fazer no lugar, que são chamados clones ou dublês", completou.

Pelo menos 20 pessoas já são investigadas no esquema. Na operação Cola Fria, como foi denominada, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos municípios do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Limoeiro.

Um dos investigados foi alvo recente de outra operação, que apurou fraude no concurso da Polícia Militar de Pernambuco.

"Essa organização criminosa é realmente estruturada. Existe uma coordenação central que repassa os gabaritos através da elaboração por pessoas contratadas também que fazem parte dessa rede, os chamados professores, e uma pessoa cuja função é disseminar o gabarito", afirmou Pinheiro.

Na investigação, a polícia identificou ainda que ao menos dois investigados, que estão atuando no Banco do Brasil, teriam aplicado golpes em idosos subtraindo valores que ultrapassam R$ 400 mil. "Mas isso está sendo analisado, em procedimento próprio, por isso ainda não posso dar detalhes", disse o delegado.

Os investigados, que não tiveram os nomes divulgados, devem responder pelos crimes de organização criminosa e fraude a concurso público.