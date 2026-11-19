Marcelo Henrique Monteiro Pinto foi nomeado para a direção do Presídio Policial Penal Leonardo Lago. Dois dos três detentos seguem foragidos

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O Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), onde foi registrada a fuga de três presos no último sábado (14), está sob nova direção. O policial penal Wagner Valentim Almeida foi substituído por Marcelo Henrique Monteiro Pinto. Dois detentos ainda estão foragidos.

As imagens que mostram o momento em que os presos pulam o muro e fogem da unidade tiveram repercussão na imprensa nacional e até em veículos internacionais, chamando a atenção para a falta de segurança na unidade prisional, que começou a receber presos no primeiro semestre de 2025.

O presídio faz parte do Complexo Prisional do Curado, localizado no bairro do Sancho, Zona Oeste do Recife. A fuga ocorreu pouco depois das 5h, com os presos pulando o muro bem perto de uma guarita, que estaria vazia. Um dos fugitivos foi capturado na mesma manhã.

Questionada pela coluna Segurança, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap/PE) informou que a nomeação do novo diretor do presídio foi publicada no Diário Oficial do Estado da quarta-feira (18).

"A mudança faz parte da dinâmica administrativa da pasta. A Seap agradece ao gestor anterior pelos serviços prestados durante o período em que esteve à frente da gestão prisional", disse a nota.

A assessoria reforçou que as forças de segurança, em conjunto com o Serviço de Inteligência da Polícia Penal de Pernambuco, "seguem realizando diligências e operações" para recapturar os presos fugitivos. Os nomes deles e crimes cometidos não foram informados oficialmente.

INVESTIGAÇÃO

O policial militar responsável pela guarita próxima ao muro onde os detentos fugiram foi autuado em flagrante por abandono de posto e fuga culposa de preso ainda no sábado. Ele passou por audiência de custódia, sendo concedida a liberdade provisória.

Uma investigação da Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS) apura se os detentos contaram com a ajuda de servidores na fuga ou se policiais devem ser responsabilizados por possíveis omissões durante as funções.

Em pronunciamento nas redes sociais, o Sindicado dos Policiais Penais do Estado afirmou que, em relatório produzido em julho de 2025, alertou a gestão sobre a possibilidade de fuga de presos perto do Posto PS Rancho, localizado junto ao muro.

Segundo a entidade, o ideal era ter pelo menos quatro policiais por turno no posto, mas só havia um.