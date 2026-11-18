Casal apontado como liderança da organização foi preso no Recife; três mulheres ligadas ao núcleo financeiro estão foragidas no Paraná

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Uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Pernambuco movimentou quase R$ 80 milhões de forma ilícita utilizando empresas de fachada e contas bancárias de terceiros para ocultar a origem dos recursos.

O esquema tinha divisão de tarefas entre integrantes responsáveis pela comercialização de entorpecentes em comunidades e um núcleo financeiro que recebia o dinheiro e o repassava às lideranças do grupo.

As informações foram detalhadas pelo delegado Ney Rodrigues, responsável pela investigação, durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (18), um dia após a deflagração da Operação Capital Reverso, da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

“O que a gente consegue comprovar é que foram valores movimentados de forma ilícita, quase 80 milhões de reais”, afirmou.

Suspeitos utilizavam empresas fictícias

Segundo o delegado, os integrantes responsáveis pela venda de drogas nas comunidades repassavam os recursos às lideranças por meio de empresas fictícias. Durante a investigação, os policiais realizaram diligências nos endereços indicados como sedes desses estabelecimentos e constataram que não havia atividade operacional nos locais.

A apuração identificou ainda a utilização de contas bancárias de outras pessoas para movimentar os valores e dificultar o rastreamento do dinheiro proveniente do tráfico.

Casal apontado como liderança foi preso no Recife

Durante a coletiva, o delegado confirmou a prisão do casal apontado como principal liderança da organização criminosa. De acordo com ele, os dois suspeitos teriam tomado conhecimento da operação e deixado a residência no sábado (14), antes do cumprimento dos mandados.

A Polícia Civil já monitorava os investigados e repassou informações à Polícia Rodoviária Federal (PRF), que conseguiu localizá-los e efetuar as prisões no Recife, na terça-feira (17), data em que a operação foi deflagrada.

Ao todo, foram cumpridos nove mandados de prisão e realizadas duas prisões em flagrante durante a operação, segundo o balanço apresentado pela Polícia Civil.

Itens exóticos são encontrados no em apartamento de luxo alvo de operação - Divulgação/PCPE

Além do casal, três mulheres ligadas ao núcleo financeiro da organização estão foragidas no Paraná. Segundo o delegado, elas forneciam contas bancárias para que os valores movimentados pelo grupo circulassem pelo sistema financeiro. Uma das investigadas era proprietária formal da Porsche apreendida durante a operação.

Os nomes dos investigados não foram divulgados oficialmente pelas autoridades durante a apresentação dos resultados da operação.

Investigação continua e pode ter novos desdobramentos

A PCPE informou que as investigações continuam para esclarecer a participação de cada suspeito no esquema, identificar os beneficiários da movimentação financeira e localizar outros bens adquiridos com recursos provenientes do tráfico de drogas.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais encontraram armas de fogo, maconha e cocaína, além de veículos de luxo, entre eles uma Porsche, uma BMW e uma Ferrari.

Carros de luxo são apreendidos na operação - Divulgação/PCPE

Documentos, cadernos e computadores apreendidos também deverão passar por análise, auxiliando no rastreamento dos recursos e na identificação de outros envolvidos. A continuidade das diligências pode resultar em novos desdobramentos da investigação.

Macaco-prego foi encontrado em imóvel de investigado

Outro item que chamou a atenção durante a operação foi um macaco-prego encontrado na residência de um dos investigados. Segundo o delegado, o animal havia sido adquirido por aproximadamente R$ 60 mil, conforme comprovante fiscal localizado pelos policiais.

Itens exóticos são encontrados no em apartamento de luxo alvo de operação - Divulgação/PCPE

O responsável pelo imóvel aparentemente possuía documentação autorizando a criação do animal. A Polícia Militar Ambiental foi acionada e realizou o recolhimento, encaminhando o macaco a um centro de recebimento de animais silvestres no Recife, o Cetras.

Questionado sobre a existência de possíveis maus-tratos, o delegado afirmou que, aparentemente, não havia sinais desse tipo de ocorrência.

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