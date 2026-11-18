De acordo com a SDS, 262 pessoas foram assassinadas em outubro de 2026. A alta foi de 11% em comparação com o mesmo mês do ano passado

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Pelo segundo mês seguido, Pernambuco registrou aumento no número de mortes violentas intencionais. De acordo com as estatísticas consolidadas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 262 pessoas foram assassinadas em outubro de 2026. A alta foi de 11% em comparação com o mesmo mês do ano passado, quando 236 mortes foram somadas pela polícia.

O levantamento aponta que, com exceção da capital, todas as regiões do Estado registraram crescimento no número de mortes em outubro.

Na Região Metropolitana (sem incluir o Recife), 76 assassinados foram contabilizados. No mesmo período de 2025, foram 74. Já no Agreste, 62 pessoas foram mortas em outubro, sendo 13 casos a mais em comparação com o mesmo período do ano passado.

Na Zona da Mata, 44 assassinatos foram registrados em outubro de 2026. Cinco casos a mais comparando com o mesmo período de 2025. Já no Sertão, o salto foi maior: 36 mortes em outubro deste ano, contra 25 no mesmo mês de 2025.

Segundo a SDS, 44 pessoas foram mortas na capital em outubro. Cinco casos a menos em comparação com o mesmo período do ano passado.



Nas mortes violentas intencionais estão inseridos os homicídios, latrocínios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e os óbitos decorrentes de intervenções policiais.

No acumulado do ano, de janeiro a outubro, Pernambuco somou 2.385 mortes violentas intencionais. A queda é de 8,4% em comparação com o mesmo período de 2025.

META DO JUNTOS PELA SEGURANÇA

A meta do programa estadual Juntos pela Segurança prevê a redução de 30% no número de mortes violentas intencionais em 2026, em comparação com o resultado alcançado em 2022, ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.

Para atingir a meta, o Estado só pode contabilizar até 2.399 mortes no final do ano. Mas, em dez meses, já acumulou 2.385.