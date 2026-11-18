Polícia Federal cumpre 59 mandados de busca e apreensão, que incluem 5 aeronaves, 14 veículos de luxo e apartamentos na orla de Boa Viagem

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A bet Esportes da Sorte, com sede no Recife, é o principal alvo da operação da Polícia Federal deflagrada nesta quarta-feira (18). Estão sendo cumpridos 59 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos financeiros no montante superior a R$ 2,3 bilhões.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações indicam que um grupo criminoso ligado à bet teria explorado ilegalmente o mercado de jogos e apostas antes da obtenção de outorga e autorização para exploração, remetendo ao exterior valores que superam os 500 milhões de euros.

"Os valores auferidos ilicitamente não foram declarados à autoridade fiscal e parte dos valores foi utilizado para a obtenção da outorga de autorização para a exploração da atividade junto ao Ministério da Fazenda. Outro expressivo montante de recursos foi objeto de operações visando sua inserção na atividade financeira dos investigados mediante a criação de diversas empresas e a simulação de operações comerciais entre elas, notadamente o pagamento de lucros e dividendos aos sócios", informou em nota a Polícia Federal.

Darwin Henrique Da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, é um dos alvos da operação. Oficialmente, segundo a PF, não houve cumprimento de mandado de prisão.

Os mandados de busca a apreensão estão sendo cumpridos nos municípios do Recife, Ipojuca e Gravatá (PE); em São Paulo e Porto Feliz (SP); Angra dos Reis (RJ); Curitiba (PR) e Balneário Camboriú (SC).

Entre as apreensões determinadas pela Justiça Federal há cinco aeronaves, um iate adquirido por R$ 40 milhões, 14 veículos de luxo, apartamentos na orla de Boa Viagem, uma cobertura em São Paulo adquirida por R$ 42 milhões e uma casa na Fazenda Boa Vista adquirida por R$ 100 milhões.

Operação contra grupo criminoso cumpre 59 mandados de busca e apreensão, segundo a PF - PF/DIVULGAÇÃO

A denominação da Operação faz referência ao termo no mercado de apostas que diz respeito ao apostador encerrar uma aposta antes do término oficial do evento, retirando o dinheiro.

A assessoria da Esportes da Sorte foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre o assunto.

BET FOI ALVO DE OPERAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL EM 2024

Em setembro de 2024, a Esportes da Sorte foi alvo de operação da Polícia Civil de Pernambuco. Na ocasião, Darwin Henrique Da Silva Filho foi preso.

A empresária e influenciadora Deolane Bezerra e outros suspeitos de integrar um esquema de lavagem de dinheiro a partir de jogos de azar também foram presos.

A operação foi marcada por divisão de opiniões no meio jurídico e por forte embate entre a juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal da Capital, e promotores do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que, por mais de uma vez, pediram arquivamento do caso alegando que as apostas on-line foram legalizadas e não configuram mais infração penal.

A juíza, porém, se manteve firme e não concordou com o MPPE.

Em última decisão, publicada em julho de 2025, Andréa Calado apontou que, com o avanço das investigações da Polícia Civil de Pernambuco, "surgiram indícios concretos e relevantes da prática de delitos que extrapolam os limites da competência da Justiça Estadual, apontando para condutas com repercussão transnacional, indícios de evasão de divisas, crimes contra o sistema financeiro nacional, e sonegação fiscal com potencial prejuízo à União".

O processo foi encaminhado à Justiça Federal, que determinou que a investigação fosse conduzida pela Polícia Federal.