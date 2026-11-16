Um policial militar foi preso em flagrante, suspeito de abandono de posto e fuga culposa de preso, porém foi liberado após audiência de custódia

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No sábado (14), três detentos fugiram do Presídio Policial Penal Leonardo Lago (PPLL), uma das unidades do Complexo Prisional do Curado, na Zona Oeste do Recife. Um deles foi recapturado enquanto os outros dois continuam foragidos.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os três presos conseguem chegar à parte superior do muro da área interna do presídio. Enquanto alguns presos observam a movimentação, um policial penal se aproxima ao perceber a tentativa de fuga.

Na sequência, dois homens pularam o muro e correram pela rua, conseguindo escapar. O terceiro fugitivo pulou a estrutura e arrancou parte da cerca durante a passagem, porém conseguiu ser capturado e levado de volta à unidade prisional.

De acordo com um funcionário do presídio, uma guarita localizada próxima ao ponto da fuga estaria desativada e sem policiais de prontidão. Segundo ele, as guardas policiais que auxiliavam na segurança do lado de fora também teriam sido deslocadas e não retornaram ao local.

Sentinela é preso em flagrante e liberado

Os militares que integravam a guarda do serviço foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) onde realizaram oitivas, análise das imagens coletadas e interrogatórios.

O policial militar responsável pela sentinela foi preso em flagrante, suspeito de abandono de posto e fuga culposa de preso. No entanto, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ele foi liberado durante audiência de custódia.

A autoridade de Polícia Judiciária Militar recomendou a instauração de um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta de todo o efetivo da guarda que estava de serviço.

Uma equipe do Núcleo de Operações da DPJM também foi enviada ao presídio para realizar uma inspeção, verificar preliminarmente a dinâmica da fuga e coletar provas.



Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco (Seap-PE) informou que as forças de segurança continuam realizando diligências e operações para localizar os dois detentos que permanecem foragidos.

