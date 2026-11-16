Ex-policial é detido após fazer companheira refém na Zona Oeste do Recife

De acordo com equipes do BOPE, o suspeito foi encontrado escondido na cobertura do edifício. O caso será investigado pela Polícia Civil

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Nesta segunda-feira (16), um ex-policial militar foi detido suspeito de fazer a própria companheira de refém e ameaçar incendiar o apartamento onde os dois estavam, no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife.

A vítima, que morava no sexto andar, conseguiu deixar o apartamento com a ajuda de uma amiga e passa bem. Já o suspeito foi localizado por equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) escondido na cobertura do Edifício Vila Luiza, na Rua Conselheiro Theodoro.

Após ameaças de incêndio, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) também foi acionado para dar apoio à ocorrência e intervir, caso necessário. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Suspeito não aceitava o fim do relacionamento



Agentes de segurança foram acionados por volta das 6h, quando moradores ouviram a mulher pedir socorro, diversos moradores deixaram o prédio por medo.



Segundo informações preliminares, o homem, identificado como um ex-soldado excluído da Polícia Militar, teria retornado recentemente de uma viagem e não aceitava o fim do relacionamento com a ex-companheira.

Por causa da operação, a Rua Conselheiro Teodoro precisou ser interditada e policiais do BOPE entraram no edifício para tentar conduzir a negociação.

