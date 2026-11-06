Polícia detalha investigação contra Emerson Freitas por extorsão e negociação com traficantes

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A Polícia Civil detalhou as investigações sobre o deputado estadual eleito e influenciador digital Emerson Freitas, ele é investigado por extorsão majorada, exploração de prestígio e lavagem de capitais e responde em liberdade cumprindo medidas cautelares.

Entre as medidas impostas estão o uso de tornozeleira eletrônica, inicialmente pelo período de 30 dias, o comparecimento mensal à Justiça e a proibição de manter contato com vítimas e testemunhas.

Áudios divulgados pela Polícia apontaram que Emerson cobrava dinheiro de traficantes para não noticiar denúncias contra eles e afirmava ter influência junto a juízes e promotores do Ministério Público, prometendo impedir transferências de presos para presídios federais fora do estado.

No entanto, O Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil (GOE) e o Ministério Público comprovaram que ele não possuía nenhuma influência na Justiça e blefava para conseguir quantias em dinheiro. Foi comprovado o pagamento de R$ 20 mil em espécie por um dos traficantes.

Além do valor inicial, Emerson e uma prima envolvida no esquema exigiam o pagamento de mesadas recorrentes, solicitando até R$ 2 mil mensais vitalícios, para não publicar denúncias contra familiares dos criminosos.

“Há uma prova robusta em relação a essa prática extorsiva. A gente tem pelo menos três indicativos muito claros da concretização dessa cobrança. Sabemos que foi pago por uma dessas vítimas R$ 20 mil em espécie em um ato arranjado. E após esse pagamento inicial, o próprio indiciado solicita um reajuste dos termos do acordo”, afirma o delegado Jorge Pinto.

Investigações

A apuração do GOE começou a partir de denúncias sobre toques de recolher impostos por facções criminosas na Zona Norte do Recife. A polícia descobriu que Emerson impulsionava matérias jornalísticas sobre essas comunidades e cobrava dinheiro de criminosos para apagar vídeos ou condicionar o silêncio nas suas redes sociais.

"Testemunhas teriam dito que ele estaria comprando o silêncio de pessoas envolvidas com crime, ou seja, condicionava a publicação em suas redes sociais ou exclusão, onde se imputava a prática de crimes a essas pessoas ao pagamento de valores mensais. Então, era uma espécie de mesada, é o preço do silêncio que se impôs através da mercantilização de suas redes sociais”, explica.

A investigação reuniu áudios do próprio influenciador e de sua prima negociando os valores e cobrando o cumprimento dos pagamentos sob ameaça de denúncias.

O influenciador já era investigado desde 2023 sob a suspeita de tentar extorquir uma advogada vítima de violência doméstica, cobrando dinheiro sob a alegação de intermediar proteção com supostos matadores.

"No ano de 2023 essa mesma pessoa já havia praticado crime semelhante e que escalou no seu modo criminoso de agir nos anos de 2024 e 2025 ainda de forma mais grave, porque além de promover extorsões, ele coloca em cheque toda a credibilidade do poder judiciário”, ressalta o delegado.

