Polícia Federal deflagra operação contra suspeita de fraude em concurso da UFAPE em Pernambuco

Investigação aponta uso de pontos eletrônicos para transmitir respostas a candidatos; 21 mandados de busca foram cumpridos em oito municípios

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Ponto Cego para investigar um esquema de fraude em um concurso público da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE). A principal suspeita é de que o grupo utilizava pontos eletrônicos para fornecer informações aos participantes enquanto as provas eram aplicadas.

A apuração também busca identificar exatamente como os investigados atuavam e quais eram as atribuições de cada integrante no esquema. Os agentes federais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Garanhuns, Caruaru e Brejo da Madre de Deus.

PF apreendeu veículos e bens de valor

Entre os itens recolhidos estão aparelhos celulares, computadores, mídias e documentos. A operação também resultou na apreensão de veículos e bens de valor que podem ter sido comprados com dinheiro obtido por meio das irregularidades investigadas. O material apreendido será periciado pela PF para esclarecer a dimensão da fraude e a participação de cada suspeito.

Os investigados poderão responder por pelo menos 5 crimes, entre eles fraude em certames de interesse público, organização criminosa, associação criminosa, falsidade ideológica e falsificação de documento. Outros delitos poderão ser incluídos caso novas irregularidades sejam identificadas no decorrer da investigação.

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