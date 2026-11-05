Polícia Federal deflagra operação contra suspeita de fraude em concurso da UFAPE em Pernambuco

Investigação aponta uso de pontos eletrônicos para transmitir respostas a candidatos; 21 mandados de busca foram cumpridos em oito municípios

por Eduardo Scofi
Polícia Federal deflagra operação contra suspeita de fraude em concurso da UFAPE em Pernambuco
PF investiga suspeita de fraude em concurso público da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. - Divulgação/PF

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A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a Operação Ponto Cego para investigar um esquema de fraude em um concurso público da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE). A principal suspeita é de que o grupo utilizava pontos eletrônicos para fornecer informações aos participantes enquanto as provas eram aplicadas.

A apuração também busca identificar exatamente como os investigados atuavam e quais eram as atribuições de cada integrante no esquema. Os agentes federais cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em endereços localizados no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Nazaré da Mata, Buenos Aires, Garanhuns, Caruaru e Brejo da Madre de Deus.

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PF apreendeu veículos e bens de valor

Entre os itens recolhidos estão aparelhos celulares, computadores, mídias e documentos. A operação também resultou na apreensão de veículos e bens de valor que podem ter sido comprados com dinheiro obtido por meio das irregularidades investigadas. O material apreendido será periciado pela PF para esclarecer a dimensão da fraude e a participação de cada suspeito.

Os investigados poderão responder por pelo menos 5 crimes, entre eles fraude em certames de interesse público, organização criminosa, associação criminosa, falsidade ideológica e falsificação de documento. Outros delitos poderão ser incluídos caso novas irregularidades sejam identificadas no decorrer da investigação.

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Eduardo Scofi

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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