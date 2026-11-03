Homem é preso suspeito de importunar sexualmente menina de 8 anos em Paulista

Criança relatou à mãe que homem tocou suas pernas e partes íntimas enquanto ela brincava na casa de uma amiga; caso causou revolta entre moradores

Um homem foi preso suspeito de importunação sexual contra uma menina de 8 anos, na tarde da segunda-feira (2), no bairro de Maranguape, município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Segundo o relato da mãe da criança, a menina contou que o homem tocou suas pernas e suas partes íntimas enquanto ela estava na casa de uma amiga.

De acordo com a mãe, a filha costumava frequentar a residência para brincar e fazer pulseiras de miçangas com a coleguinha. No dia do caso, porém, havia um homem no local que ela não conhecia. Após voltar para casa assustada, a menina contou à mãe o que teria acontecido.

Ao tomar conhecimento do relato, a mãe foi até o condomínio onde o caso teria ocorrido. Segundo a reportagem, moradores se revoltaram e tentaram localizar o suspeito, chegando a subir nos telhados e quebrar vidros de janelas. Policiais militares do 17º Batalhão foram acionados e localizaram o homem, que foi preso e levado ao Complexo Policial de Paulista.

Criança contou à mãe

Em entrevista à TV Jornal, a mãe contou que a menina demonstrou receio antes de revelar o que havia acontecido. "Ela chegou desconfiada, aí disse: 'Mãe, deixe eu lhe contar uma coisa, a senhora vai acreditar em mim?' Aí eu disse: 'Eu acredito. O que aconteceu?'", relatou.

Segundo a mãe, a criança contou que o homem havia tocado suas pernas e suas partes íntimas, mas afirmou que não houve outras ações. A mulher disse ainda que a filha manteve o mesmo relato ao conversar com a polícia e com o delegado.

A mãe também demonstrou preocupação com os impactos emocionais do episódio e com a necessidade de acompanhamento psicológico para a filha.

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