Homem aluga carro para amigo trabalhar, que vende veículo e simula furto

Quatro homens foram presos em Igarassu suspeitos de integrar grupo especializado em furto e desmanche de veículos. Carro foi encontrado em um galpão

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Quatro homens foram presos em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife (RMR), suspeitos de envolvimento em um esquema de furto e desmanche de veículos. Segundo a Polícia Militar, o grupo foi localizado após o proprietário de um carro registrar um boletim de ocorrência informando que seu automóvel havia sido furtado em Cruz de Rebouças, em Igarassu.

Este veículo tinha sido alugado para um amigo da vítima, que iria usá-lo para trabalhar como motorista de aplicativo. Esse amigo, estando com o carro, vendeu o veículo sem conhecimento do dono. Ele fingiu, então, que tinha sido alvo de roubo e que tinham levado o carro.

Carro em galpão para desmanche

De acordo com o relato do proprietário, o homem que alugava o veículo foi responsável por comunicar falsamente o furto à polícia. "Ele mesmo deu o furto no carro. Ele ainda teve a capacidade de vir aqui e dizer que roubaram o carro", afirmou.

O automóvel foi encontrado por uma equipe do 26º Batalhão da Polícia Militar dentro de um galpão onde seria desmanchado. Segundo o aspirante Leonan, da PM, o responsável pelo local informou que havia pago R$ 4 mil pelo veículo a dois homens conhecidos como Mussum e Deivison.

Suspeitos foram localizados após buscas

Ainda conforme o aspirante, os policiais iniciaram as buscas pelos dois homens após receberem as informações sobre a negociação. Com base em relatos de moradores, a equipe chegou ao local onde eles estavam. Os suspeitos tentaram fugir, mas foram cercados e presos.

Durante a abordagem, os homens informaram que também teriam atuado com um terceiro suspeito, identificado como Cassiano, conhecido pelo apelido de Popeye. Segundo a polícia, ele alugava carros e simulava comunicações de furto para viabilizar a venda dos veículos.

Os quatro suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Paulista, onde foram ouvidos.

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