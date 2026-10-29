PF apreende joias avaliadas em R$ 900 mil em nova fase da Operação Unha e Carne

Investigação apura lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio por meio de empresas, imóveis de luxo, aeronaves e pessoas ligadas ao grupo

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A Polícia Federal apreendeu joias avaliadas em cerca de R$ 900 mil, cheques de alto valor, celulares, computadores e documentos durante a nona fase da Operação Unha e Carne, deflagrada nesta quinta-feira (29), no Rio de Janeiro. A investigação apura a atuação de uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e uso de empresas e terceiros para esconder a propriedade de bens e valores.

Os policiais federais cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em endereços da Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As buscas ocorreram em salas comerciais apontadas como estruturas operacionais e administrativas do grupo investigado e em um imóvel residencial vinculado a um dos principais operadores identificados pela investigação.

Investigação identificou patrimônio de luxo

Segundo a Polícia Federal, a análise de dados extraídos de um celular apreendido na quinta fase da operação revelou novos endereços, empresas e bens que seriam utilizados na administração e na movimentação de recursos financeiros.

As apurações identificaram uma rede patrimonial composta por imóveis de alto padrão, aeronaves executivas, veículos de luxo e empresas registradas em nome de familiares, colaboradores próximos e terceiros. Embora formalmente desvinculados do núcleo investigado, esses bens permaneceriam, segundo os indícios apurados, sob administração de integrantes da organização.

A PF também identificou indícios de uso recorrente de dinheiro em espécie, movimentações financeiras consideradas incompatíveis com a rastreabilidade esperada e empresas nacionais e estrangeiras, inclusive em jurisdições com tributação favorecida.

A investigação apura ainda a possível utilização de entidades religiosas e holdings patrimoniais para ocultar formalmente a titularidade de bens de alto valor econômico.

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