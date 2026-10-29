MPT recebe mais de 400 denúncias de assédio eleitoral desde o fim das eleições

O órgão orienta que vítimas e testemunhas reúnam prints e gravações de tela para denunciar ameaças e retaliações políticas no ambiente de trabalho

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O Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu mais de 400 denúncias de assédio eleitoral desde o fim das eleições, nas 24 horas seguintes à votação foram contabilizadas cerca de 240 denúncias.

Os registros envolvem manifestações de parlamentares, influenciadores e empresários que incentivam demissões ou retaliações contra trabalhadores em razão do voto nas últimas eleições.

Segundo o órgão, as manifestações têm ocorrido de forma recorrente nas redes sociais. O MPT reforça que demitir ou retaliar funcionários por suas convicções políticas é ilegal e pode resultar em medidas judiciais na Justiça do Trabalho.

“O empresário é dono do seu negócio, e não do voto do seu empregado”, destaca o órgão, ao alertar para a importância de combater práticas de assédio eleitoral no ambiente de trabalho.

Como denunciar assédio eleitoral

O MPT orienta que qualquer cidadão pode denunciar casos de assédio eleitoral. Para contribuir com as investigações, é importante reunir provas, como prints e gravações de tela, e anexá-las à denúncia.

O órgão também ressalta que as plataformas digitais têm responsabilidade na moderação de conteúdos ilícitos e devem estar atentas às publicações que incentivem práticas ilegais.

O MPT afirma que acompanha os casos denunciados adotando as medidas cabíveis conforme cada situação. As denúncias podem ser feitas pelo site oficial do Ministério Público do Trabalho: mpt.mp.br/assedio-eleitoral.