Homem é preso por importunação sexual dentro de ônibus no Recife

Suspeito teria ejaculado em cima da vítima em um coletivo que faz a linha PE-15/Boa Viagem; suspeito já havia sido apontado em casos semelhantes

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Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na última quarta-feira (28), suspeito de praticar importunação sexual dentro de um coletivo que fazia a linha PE-15/Boa Viagem. O homem teria ejaculado em cima da vítima, uma mulher de 38 anos.

Suspeito de outros casos

De acordo com a investigação, o homem já havia sido apontado como autor de episódios semelhantes em 2015 e 2017. No primeiro caso, ele teria praticado atos libidinosos em direção a uma mulher que aguardava um ônibus no terminal do BRT da Avenida Cruz Cabugá, nas proximidades do Shopping Tacaruna, no Recife.

Em 2017, ele teria repetido a conduta contra outra mulher no terminal de ônibus do bairro de Timbi, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Além dos registros relacionados à importunação sexual, o homem também responde a processos criminais por tráfico de drogas e receptação.

O suspeito foi autuado em flagrante por importunação sexual, crime previsto no artigo 215-A do Código Penal, com pena de reclusão de um a cinco anos. Após os procedimentos policiais, ele foi apresentado em audiência de custódia e ficou à disposição da Justiça.

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