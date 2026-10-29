Homem alterado esfaqueia mulher e filho que passavam pela rua no bairro do Ibura

Mulher tentou defender o filho das agressões e também foi atingida; suspeito foi autuado por tentativa de duplo homicídio noite desta terça-feira (28)

Uma mulher de 40 anos e o filho dela, de 19, foram esfaqueados na noite desta terça-feira (28) no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife. O suspeito, um homem de 21 anos aparentemente alterado, foi preso em flagrante após ser imobilizado por moradores. Segundo relatos de testemunhas ouvidas pela TV Jornal, ele atacou primeiro o jovem, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) e é não verbal.

Suspeito faz acusações ao jovem

De acordo com relatos de moradores, mãe e filho passavam pela rua por volta das 20h30, durante um passeio que costumavam fazer à noite. O jovem brincava com um brinquedo de bolhas de sabão quando o suspeito se aproximou e o acusou de ter pegado um objeto, dizendo: "Você pegou o meu bagulho", e começou a desferir golpes de faca.

Em seguida, o homem atacou a mulher, que tentou proteger o filho. A movimentação chamou a atenção de pessoas que estavam nas proximidades, que socorreram as vítimas e conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da Polícia Militar.

Imagens registraram o homem no chão, com as mãos e as pernas amarradas. Ele também foi agredido pelos moradores antes de ser entregue aos policiais.

Vítimas foram socorridas

A mulher e o filho foram socorridos e encaminhados ao Hospital Getúlio Vargas, no Recife. A mãe precisou passar por cirurgia, o que impediu que investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) colhessem o depoimento dela na unidade de saúde.

O suspeito apresentava escoriações pelo corpo e foi levado inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira. Depois, seguiu para o DHPP, onde foi autuado em flagrante por tentativa de duplo homicídio. No boletim de ocorrência, a polícia registrou que o homem estaria sob efeito de drogas e bastante alterado. Moradores relataram que ele poderia ter atacado qualquer pessoa que passasse pelo local naquele momento.

A Polícia Militar localizou a faca peixeira utilizada no crime. Segundo as informações da ocorrência, a lâmina se quebrou durante os golpes. O material foi apreendido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para perícia. O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia e, ao ser abordado pela reportagem da TV Jornal, preferiu permanecer em silêncio. O caso segue à disposição da Justiça.

Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo

