Fuzil furtado de depósito do Exército é encontrado em mochila na Zona Sul do Recife

O armamento, 20 munições e um carregador estavam desaparecidos desde 17 de outubro, quando um soldado que estava de serviço de sentinela fugiu

O fuzil subtraído por um soldado do Exército no último dia 17 de outubro foi recuperado durante uma operação conjunta das forças de segurança em Pernambuco. O armamento, assim como as 20 munições e um carregador que também estavam desaparecidos, foi encontrado dentro de uma mochila na Avenida Encanta Moça, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife, na noite da terça-feira (27).

As buscas foram intensificadas desde a tarde da terça-feira, com a mobilização de militares em Olinda e Paulista. As imagens dos policiais do Exército em comboio pelas ruas repercutiram nas redes sociais. As equipes visitaram pelo menos quatro endereços ligados a familiares de um outro ex-soldado que teria recebido o armamento.

Fuzil teve numeração raspada

A localização do material ocorreu após as equipes receberem uma informação de que o armamento havia sido deixado na Avenida Encanta Moça, no Pina. O fuzil calibre 7,62, as munições e o carregador foram levados para a 7ª Delegacia de Homicídios, em Paulista, onde foi registrado um boletim de ocorrência.

O armamento estava com a numeração raspada, o que indica adulteração. Após a recuperação, o material foi encaminhado ao Exército Brasileiro e deve passar por perícia. A operação contou com a participação de equipes da Polícia Civil de Pernambuco, da Polícia Militar, da Polícia do Exército, da Polícia Federal e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

Buscas em casas de familiares

Antes de localizar o armamento, os policiais do Exército realizaram diligências em pelo menos quatro endereços, principalmente nos bairros de Jardim Brasil e Peixinhos, em Olinda. As equipes estiveram em uma casa onde o ex-soldado teria morado com a mãe, no imóvel da avó dele, na residência de uma tia e em um quarto alugado por ela.

O primeiro imóvel estava fechado e passava por reformas, com a possibilidade de ser vendido ou alugado. Nos demais endereços, os policiais procuravam informações que pudessem ajudar a esclarecer o paradeiro do fuzil. Durante as diligências, os militares apreenderam R$ 1 mil em dinheiro na casa da tia do ex-soldado e informaram à família que seria necessário comprovar a origem lícita da quantia.

Relembre o caso

No sábado de 17 de outubro, Pedro Gabriel estava de serviço de sentinela no 7º Depósito de Suprimento, conhecido como Depósito Campina do Taborda e responsável pelo abastecimento da 7ª Região Militar, quando deixou a unidade com o armamento individual.

Na segunda-feira (19), uma jovem de 18 anos foi presa preventivamente suspeita de ajudar o soldado a deixar o quartel. O advogado da família conta que se trata da namorada de Gabriel, que está grávida de 2 meses e segue em prisão domiciliar. Ele, por sua vez, foi preso na madrugada da quarta-feira (21), após se apresentar em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

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